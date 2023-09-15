«Вспомните о нас!» – приднестровский депутат в адрес российских СМИ

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У России в Европе только два союзника: Белоруссия и Приднестровье.

Об этом в эфире программы «Вопрос дня» на телеканале «Первый Приднестровский» заявил приднестровский историк и политолог, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий задал ему вопрос о принятом в Молдове законе по так называемой борьбе с сепаратизмом, под который подпадает каждый приднестровец, в том числе и журналист:

«Формулировки там очень мутные. Так что любого журналиста могут под эту статью подогнать, а там сроки приличные. Москва перейдет от слов к делу? Вы ожидаете какие-то ответные шаги от России?».

Андрей Сафонов ответил, что «не просматривает», чем Российская Федерация может ответить в нынешней ситуации, но у него есть конкретное предложение в адрес Москвы.

«Я бы подсказал, что надо делать: работайте с нами, с Приднестровьем. Размещайте здесь или постоянные корпункты, или присылайте съёмочные бригады, которые бы работали здесь как в кризисные моменты, так и в обычные. Это нам тоже выгодно, потому что тогда приднестровская тематика будет пристутствовать чаще на федеральных каналах, в ведущих газетах, в интернет-изданиях и так далее. А это то, что нам надо, потому что у Москвы в Европе сегодня только два союзника: это Белоруссия и Приднестровская Молдавская Республика», – подчеркнул приднестровский депутат.

По его мнению, националистическая власть в Молдове активно ищет повод для полного разрыва всех отношений с Россией: от торгово-экономических до политико-дипломатических.

«Тогда они смогут полностью засунуться под крышу НАТО, и возможно, разместить у себя румынские или какие-то ещё войска. Но я думаю, это не так просто, и это обречено на провал», – считает аналитик.

С его точки зрения, это может привести к установлению новой международной границы по Днестру, за исключением тех населённых пунктов, которые относятся к Приднестровью, но находятся на правом берегу [город Бендеры, сёла Гиска, Протягайловка, Кременчуг и Кицканы с Ново-Нямецким монастырём – прим.], или находятся на левом берегу, но под юрисдикцией Молдовы [часть населённых пунктов Дубоссарского района – прим.].

«В любом случае, если НАТО сделает ещё один шаг на Восток, это так или иначе плохо», – заключил Андрей Сафонов.