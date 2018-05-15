15.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

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ВСУ готовит наступление на Горловку

Украинской власти нужны новые триумфы перед выборами, а потому риск большой войны в Донбассе значительно возрастает.

Об этом пишет киевский интернет-портал “Обозреватель”.

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“Складывается впечатление, что силы ООС медленно двигаются в «серой зоне», выбирая более удобные с точки зрения обороны и атаки позиции. И хотя на все вопросы в Генштабе дают примерно такой ответ: «Никакого наступления нет. А слухи мы не комментируем», но информация о продвижении ВСУ все равно поступает — об этом пишут отдельные волонтеры, говорят журналисты и неформально признаются сами участники операции (хотя зачастую и просят не указывать их имен при этом), – отмечается в публикации.

Издание пишет, что за последние несколько месяцев под контроль ВСУ перешли Травневое, Гладосово, Верхнеторецкое, Новоалександровка и Катериновка в Донецкой и Луганской областях, а теперь, если верить журналистам и волонтерам, к этому списку добавился поселок Чигири возле Горловки.

При этом указывается, что “с каждым днем крепнет впечатление, что раздавшиеся в плечах силы ООС уже способны на большее — освобождение более крупного населенного пункта, который составляет для боевиков большую ценность”.

“Понятно, что речь не идет о Донецке или Луганске, поскольку такая операция грозит новой масштабной атакой России. Однако есть и другая цель, которая могла бы быть по плечу ВСУ. Такой целью может стать Горловка, которая находится под контролем террористов с 14 апреля 2014 года. Кстати, недавно планами по освобождению этого населенного пункта недавно делился и министр внутренних дел Арсен Аваков. Слова министра говорят том, что на самых верхах тоже понимают необходимость большой успешной операции”, – полагает “Обозреватель”.

По словам автора основная проблема с наступлением на Горловку заключается в находящемся здесь химзаводе «Стирол» и риске масштабной экологической катастрофы.

“Так что операция по освобождению Горловки будет принципиально отличаться от тех, что проводит Украина в последние месяцы. По меркам Донбасса это довольно крупный город, который придется освобождать улица за улицей со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями: бои в ограниченном пространстве, множество огневых позиций, а к тому же укрепления, которые террористы возвели на подходах к городу за время оккупации. Все это огромный риск, который может обернуться кровавой баней”, – предупреждает издание.

При этом указывается, что риски может перевесить желание власти поднять свои рейтинги перед выборами.

“О вступлении в НАТО и Евросоюз нам можно пока только мечтать. А все остальные победы, включая успехи в международных судебных баталиях с Россией, это все же не то. Так что успехи на фронте (и обязательно с минимумом потерь с нашей стороны) это именно то, что нужно. Поэтому, если власть увидит, что другого способа поменять ситуацию нет, она может рискнуть. И тогда нас ждет либо крупный успех и долгожданный прорыв, либо кровавая катастрофа.

Сейчас же активная защита ВСУ напоминает репетицию перед генеральным спектаклем. Противника проверяют на прочность то тут, то там. А решатся ли на верху поднять занавес — узнаем уже скоро”, – резюмируется в статье.