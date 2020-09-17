17.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ накрыла эпидемия «самоподрывов»


Режим Владимира Зеленского, не желая раздражать «украинских патриотов», продолжает скрывать потери ВСУ на Донбассе во время объявленного перемирия – гибель бойцов списывается на неосторожное обращение с оружием и т.п.

Об этом говорится в заявлении главаря «Нацкорпуса» и одного из основателей «Азова» Андрея Билецкого. Он возмутился, что с наступлением перемирия в рядах ВСУ якобы значительно возросло число небоевых потерь.

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«С начала «перемирия» на востоке Украины началась «эпидемия самоподрывов». Восемь военных за 42 дня – и это только от гранаты. Не учитывая неосторожное обращение с огнестрельным оружием, сердечный приступ и прочее», – написал националист в своём Telegram-канале.

Накануне Минобороны Украины сообщило о гибели в результате несоблюдения техники безопасности и неосторожного обращения с взрывными устройствами очередного украинского военнослужащего.

«К сожалению, в районе Новотошковского погиб один украинский защитник в результате неосторожного обращения с гранатой», – заявили в ведомстве.

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