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Многомесячна эпопея сражения за освобождение Артемовска подходит к концу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

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По его словам, 85% Артемовска уже находится под контролем России.

«Сейчас противник попытается что-то сделать, например, перебросить резервы из Часова Яра. Но и Часов Яр находится под обстрелом. Группировка ВФУ там была приличная. Сейчас, думаю, намного меньше стала. С учетом того, что снабжение украинского гарнизона проходит под обстрелом, думаю, их дожмут. Надо держать фланги, по которым они могут ударить, чтобы деблокировать находящихся там боевиков. Бои будут продолжаться, и для нас будет непросто. Работает дальнобойная артиллерия с наводкой американцев, достаточно точно работает. Но у меня есть уверенность, что эта многомесячная эпопея, когда перемололись многие тысячи боевиков, в том числе опытных, подходит к завершению», – прогнозирует Дандыкин в комментарии «Известиям».

При этом украинская сторона продолжает отрицать, что российские силы взяли здание администрации Артеомвска, на руинах которых установлены флаги России и ЧВК «Вагнер».

По словам, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый бои идут «вокруг здания городского совета», а русские «ничего не захватили в юридическом смысле» и «мягко говоря, очень далеки от этого». «Они подняли флаг над каким-то туалетом. Они прикрепили его сбоку неизвестно к чему, повесили свою тряпку и сказали, что захватили город. Ну и хорошо, пусть думают, что взяли», – сказал Череватый британским журналистам.

Впрочем, украинский военный паблик Deep State в своей последней сводке фактически опровергает заявления украинского официоза.

«Бахмутский отрезок – враг контролирует значительную часть центра города. Появились кадры, подтверждающие полное уничтожение здания горсовета Бахмута. Кацапы продолжают давление на улице Першина. Продолжаются бои у улицы Бахмутской и Широкой. У улицы Вербной враг рассредоточивает свою живую силу и продолжает подтягивать резервы», – говорится в сводке.

А военкор Александр Симонов, работающий непосредственно с ЧВК «Вагнер», уточняет, что большая часть северной промзоны города под контролем российских сил, «которые заняли цех Бахмутского элетротехнического завода и троллейбусное депо, приблизившись к железнодорожной станции «Бахмут-1».

Кроме того, он уточнил, что главное административное здание Артемовска было подорвано военнослужащими ВСУ при отступлении. Большая часть района также под контролем «музыкантов».

«Подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются в северном направлении, расширяя ранее занятый плацдарм. Восточнее «музыканты» вплотную подошли к стадиону Авангард», – добавил военкор.

По его словам, продолжаются ожесточенные бои на юге города.

«Российские бойцы занимаются ликвидацией мощного района обороны ВСУ, созданного в жилом квартале между улицами Чайковского и Корсунского», – подчеркивает Симонов.