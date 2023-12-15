ВСУ заманили в огневой мешок в Крынках – полковник

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Плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области превратился в братскую могилу для ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук.

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Он согласился с оценкой ситуации на плацдарме в Крынках, которую высказал президент РФ Владимир Путин, попросивший Генштаб повременить с зачисткой этого населенного пункта, чтобы нанести больший урон украинским оккупантам.

«Противника заводят в заблаговременно подготовленный, хорошо пристрелянный район, где потом наносят по ему огневые удары. Сейчас под Крынками наша группировка «Днепр» действительно завела подразделения ВСУ, которые там попытались закрепиться в «огневой мешок». По ним наносятся удары артиллерией и авиацией. В итоге этот условный «плацдарм» стал братской могилой для украинских солдат», – сказал Матвийчук в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, в Крынках налицо все признаки «заблаговременно спланированной» операции ВС РФ.

«Наши отступили, чтобы дать противнику возможность углубиться и нанесли по нему удар. Думаю, что это наши командиры таким образом берегут жизни наших солдат. Представляете, если бы мы там сидели, и наши солдаты и сдерживали наступающего противника? Было бы кровавое месиво», – объясняет эксперт.

Он утверждает, что изначально для форсирования Днепра ВСУ сконцентрировали на правом берегу группировку общей численностью в 40 тысяч. А сейчас там осталось не больше 8 тысяч человек.

Кроме того, полковник уверяет, что Украина находится на последнем издыхании.

«Я не пророк, но если Запад с нового года перестанет давать деньги Украине и поставлять оружие в прежнем объеме, то в середине лета она полностью прекратит свое политическое и военное существование», – резюмировал Матвийчук.ВСУ