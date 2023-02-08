ВСУшники калечат технику – только бы не «в Бахмут на передок»

Владимир Гладков.  
08.02.2023 08:12
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Донбасс, Украина


Украинские солдаты как огня боятся переброски на передовую в Бахмут (Артёмовск) и прибегают к порче своей военной техники, чтобы избежать отправки на огневые позиции в зону активных боевых действий.

Соответствующее свидетельства дают украинские пленные, захваченные на Артёмовском направлении. Они подтверждает информацию о преднамеренной поломке всушниками техники для того, чтобы избежать отправки на «передок».


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Российские военные также обнаружили у погибшего всушника в обложке паспорта сложенный листок, который оказывается рапортом с доносом на сослуживца, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В «трофейном письме» значится следующее:

«Командиру 72 ОМБр Виннику И.И.

Рапорт

Прошу вас принять меры в отношении сержанта Сипко Ю. В., который своими действиями наносит ущерб (ведет противоукраинскую деятельность) на ключевых точках обороны города Бахмут.

Существуют доказательства его причастности к выводу из строя приборов РЛС путем смены проводов на более тонкие, полного их уничтожения, и тому подобное. Вследствие этих действий из строя вышли две станции, что привело к отсутствию связи при координации действий во время отступления.

Также известно, что сержант Сипко самовольно покинул позиции на некоторое время, после чего вернулся. На вопрос «Где был?» неуверенно отвечал, что «дышал свежим воздухом». Все доказательства и рапорты свидетелей будут переданы вам в ближайшее время.

Кийко А. В.».

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