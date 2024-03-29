«Вся надежда на Россию»: Запад злобно отыгрывается на сербах за свой провал на Украине

Елена Острякова.  
29.03.2024 16:10
  (Мск) , Москва
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Балканы, Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, ООН, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Республика Сербская, Россия, Русофобия, Сербия, Скандал, Украина


Запад пытается компенсировать свои неудачи на Украине за счет проталкивания через Генассамблею ООН резиолюции о признании событий 11 июля 1995 года в Сребренице геноцидом мусульман со стороны сербов. Принятие такой резолюции будет означать автоматическое признание Республики Сербской и сербов ответственной стороной за геноцид, иначе говоря «геноцидным образованием» со всеми вытекающими последствиями – вплоть до аннулирования статуса Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад пытается компенсировать свои неудачи на Украине за счет проталкивания через Генассамблею ООН резиолюции...

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«Безусловно, Запад отыгрывается. Я считаю, что это осознанное поднятие ставок в игре, поскольку в ответ на сегодняшние действия в отношении сербов Москва не сможет оказать какую-то практическую поддержку, кроме дипломатической. Она очень важна. Я не сомневаюсь, что мы сейчас вместе работаем в Генассамблее ООН, чтобы антисербская резолюция не прошла.

Завтра, вполне возможно, что мы сможем решить эти вопросы другим путем. Но Запад осознает, что сегодня благодаря героической позиции сербов об их особом отношении с Россией знает весь мир, и если мы не сможем сегодня помочь сербам, то это имиджевый удар», – сказала Энтина.

27 марта президент Сербии Александр Вучич в своем блоге написал о том, что Сербии и Республике Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговин) предстоят «такие тяжёлые дни, каких раньше не бывало».

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