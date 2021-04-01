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01.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, США
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Вучича никто не заставит ввести санкции против России – политолог


Позиция президента Сербии Александра Вучича, который отказался присоединяться к европейским антироссийским санкциям в связи с блогером-уголовником Алексеем Навальным, мотивирована – и идеологически, и экономически.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«Я думаю, ему уже с десяток раз предлагали ввести санкции против Москвы. И все 10 раз он отказывался, и еще 10 раз откажется, если это повторится. Потому что – его огромный рейтинг безусловно коррелирует с большим рейтингом России и Владимира Путина в Сербии. Вучич является естественным органичным русофилом, в отличие от бывшего президента Бориса Тадича, который использовал Россию для достижения своих целей.

Нынешнее российско-сербское сотрудничество находится на очень высоком уровне. Дружить с Россией Сербии не только исторически естественно и органично, но и выгодно на данном этапе. В Сербии производится огромное количество товаров и услуг, которые импортируются в Россию. Более того, на сербском рынке работает уже большео количество компаний из Европы, которые открыли там свои представительства, чтобы вести торговые отношения с Москвой», – сказал Бондаренко.

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