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19.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Д.Б., Россия, Украина, Энергетика
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«Вы породили серьёзного конкурента!» – Трюхан угрожает РФ дешёвым украинским газом

В случае реализации проекта «Северный поток-2», Киев может приступить к плану «Б», который предусматривает добычу топлива на собственной территории с дальнейшей его транспортировкой в Европу по ценам ниже российских.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил скандальный украинский политолог Вадим Трюхан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Северный поток-2» действительно может быть запущен. Поэтому Украине надо не только заручаться поддержкой США и Польши и делать, всё, чтобы «Северный поток» остановился, но и разрабатывать план «Б», который заключается в том, что эта труба нам нужна для того, чтобы вырабатывать свой газ и транспортировать его в Европу из Восточной Украины.

Если мы вкладываем три миллиарда долларов, то буквально три-пять лет, то мы выходим на полную энергетическую независимость и от России, и от любой другой страны, и замахиваемся на десять процентов европейского рынка!

Вы породили серьёзного конкурента! И наш газ, так как меньше транспортировки, будет дешевле российского», – поделился Трюхан грандиозными планами.

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