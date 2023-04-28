«Вы с дубу рухнули?» – совещание Путина по беспилотникам спровоцировало споры

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Президент РФ Владимир Путин считает, что государственные инвестиции в производство беспилотников в России нужно увеличить с 500 миллиардов до триллиона рублей.

Об этом он заявил на презентации в индустриальном парке «Руднёво», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я видел нарисованную цифру: на ближайшее время объём 500 миллиардов [рублей], – но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка: скорее всего, если мы все вместе – и государство тоже – будем работать активно, то это будет триллион рублей, это вот такой будет объём», – сказал Путин.

Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев поясняет, что сейчас российская армия будет делать ставку на БПЛА.

«Раньше планирующие бомбы были только в опытно-экспериментальном производстве, сегодня они пошли в массовое производство. Президент не зря поехал смотреть, как создаются наши беспилотные летательные аппараты. Созданы новые научно-конструкторские школы, предприятия, которые производят любые БПЛА. Если кто-то говорит, что мы сейчас наклепаем беспилотники, а после войны они будут не нужны. Вы с дубу рухнули? Это будущее. Наступает эра БПЛА, они нужны во многих сферах. Прорыв в беспилотии даст нам хорошее будущее, что мы в этом вопросе будем на передовой», – поясняет он в своем блоге.

Впрочем, бывший киевский юрист Татьяна Монтян настроена далеко не так оптимистично, как российский генерал.

«Частям российской армии на передовой «мавики», как и многое другое, все еще закупаются за счет пожертвований простых людей, зачастую с не самыми большими доходами. И, насколько я понимаю, пока лично Путин не озаботится наличием самых банальных вещей в боевых подразделениях, никакие чиновники особо напрягаться по этому поводу не станут», – напоминает Монтян.

Политолог Сергей Марков перечисляет опасения по поводу итогов совещания с участием президента Путина.

«По поводу совещания Путина по беспилотникам у многих есть глубокое недоверие. Конкретно, опасаются, что: 1.Очень коррумпированная система будет делать БПЛА очень дорогие, почти золотые. Туда и ухнет триллион рублей. 2.Очень коррумпированная система не будет пускать к бюджетам и госзаказам проекты молодых ребят, малого бизнеса, которые сейчас производят очень интересные и не дорогие типы БПЛА. 3.Проектами БПЛА будут заниматься те, кто ранее их уже загубил и кто загубит и на новом этапе. 4.Очень медлительная бюрократическая система наладит работу тогда, когда важнейшая военная операция закончится», – в частности, упомянул Марков.

Специалисты по созданию беспилотников в России есть, проблема в другом, соглашается представитель Инженерно-конструкторского центра «Эколибри» Алексей Рогозин.

«Многие не верят в перспективы российского производства БПЛА. Аргументы понятны. Но в стране есть главное условие для становления этой отрасли – большое количество специалистов высочайшего уровня в области авиастроения, электроники и ИТ – ключевых для создания беспилотников компетенций. Чего не хватает – это системной государственной политики, сформировать которую сейчас пытаются в рамках госпрограммы развития беспилотной авиации. Бюджетные деньги, очевидно, в отрасль пойдут, но кто и как ими распорядится, покажет время. Весь предыдущий российский опыт показывает, что никакой прямой связи между объёмом финансирования и достигаемыми результатами, нет», – отмечает Рогозин.

Американский телеканал CNN заявил, что используемые сейчас в СВО российские «Герани» – на самом деле, иранская разработка: «Иран украл технологии у Запада и строит беспилотники для России», – жалуются в США.

Тем временем, на Украине сообщили, что накануне смогли приземлить в Полтавской области российский дрон-камикадзе Shahed 136 новой модификации – он имеет новый шрифт маркировки и идентификационные элементы, которые отличаются от предыдущих объектов.