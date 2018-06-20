20.06.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Выбор Армении: Путь по украинским граблям с острым кавказским колоритом?

Прошло два месяца с тех пор, как по Армении прокатилась так называемая «революция любви», названная так из-за активного участия женщин в уличных протестах, в результате которой премьер-министром страны был избран Никол Пашинян, представитель малочисленной оппозиционной партии «Елк».

Вроде бы, видимых причин для беспокойства нет. Наблюдатели расценили «ара-майдан», как сугубо внутреннее восстание «ереванских» против застрявших во власти «карабахских». Пашинян уже дважды посетил Россию с визитом, не делает резких геополитических рывков и даже уверяет российское руководство, что между Арменией и Россией «нет проблем».

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И в самом деле, состоявшийся на днях двухдневный рабочий визит Пашиняна в Россию прошёл как нельзя лучше. Премьер Армении приехал в Москву за помощью.

Главными пунктами переговоров Пашиняна с российским руководством стали темы «более эксклюзивных цен на газ», увеличение экспорта армянской сельхозпродукции, а также соглашение с целью приобретения многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Боевые самолёты – тема для Армении и в самом деле чувствительная. Учитывая, что карабахскому конфликту, ставшему на десятилетия камнем преткновения для Армении и Азербайджана, конца и края не видно, стороны находятся в состоянии вооружённого до зубов перемирия.

Правда, Азербайджан, богатый на углеводороды, способен чаще закупать новые системы вооружения. И приобрел у Пакистана партию многоцелевых истребителей JF-17 Thunder (потомок советского МиГ-21, допиленный до уровня МиГ-29), совместной китайско-пакистанской разработки. И, кроме них, израильские беспилотники различного назначения.

Соответственно, приобретение Ереваном истребителей поколения 4++, коими являются Су-30СМ, должно заставить бледнеть нефтяного королька Алиева-младшего, ибо с покупкой «сушек» Армения получит весомое преимущество в наступательных вооружениях.

17 июня преисполненный энтузиазма Пашинян выложил на своей странице в Фейсбуке собственное фото в кокпите «сушки», сопровождённое одой российскому истребителю. Дескать, процесс пошёл!

Тем не менее, сугубо отрицательный опыт ведения дел с майданными выдвиженцами, достигнувшими вершины политического олимпа, в том числе благодаря подстёгиванию лошадки антироссийской риторики, оставляет почву для обоснованных подозрений, что России в очередной раз пытаются спеть заздравную часть куплетов «всё хорошо, прекрасная маркиза».

Почему? Для начала, рассмотрим личности, выбранные Пашиняном в политические соратники:

Дарон Аджемоглу. Турецкий армянин, выпускник и профессор престижного Эм-Ай-Ти. Назначен экономическим советником новоиспеченного премьера Армении. Большой поклонник Нанотолия Чубайса. Твёрдо убеждён, что у развивающихся стран и бывших республик СССР не должно быть собственного пути развития, поскольку есть единственная возможная модель – по лекалам Вашингтонского обкома.

Более того. Аджемоглу, как «эксперт», когда-то уже насоветовал Украине разорвать политические и экономические связи с Россией. Казалось бы, глядя на вытоптанную за четыре года Украину, «эксперта» надо гнать отовсюду в три шеи сортирными тряпками. Но Пашинян зачем-то пригласил этого вражину себе в советники.

Артак Зейналян, министр юстиции в кабинете Пашиняна. Ветеран и инвалид войны в Нагорном Карабахе. Вхож в американское посольство в Ереване и даже объявлен американцами «правозащитником 2016 года».

Давид Тоноян, министр обороны Армении. Аж с 1998 года являлся ответственным чиновником за развитие связей с НАТО. Имеет тесные связи с американским военным атташе при посольстве США в Ереване. Замечен в сотрудничестве с грантоедскими лавочками, признанными в России запрещёнными или нежелательными. В частности, с НКО «Transparency International», финансируемой из Фонда Сороса.

По-видимому, НКО Фонда Сороса глубже и шире других запустили щупальца в круги армянской элиты. В настоящий момент насчитывается не менее 70 соросовских НКО, раздающих гранты представителям республиканской элиты и общественности, да ещё и не делающие из своей деятельности секрета. В первую очередь, действия НКО направлены на разрыв и ослабление связей Армении с Российской Федерацией.

Соровским грантоедом является также Бабкен Тер-Григорян, назначенный Пашиняном одновременно замминистра по делам диаспоры и советником вице-премьера по экономике. Русофоб, уроженец Франции, образование получил в США. Информационные агентства мира облетели фотографии Тер-Григоряна, держащего плакатик с площадной бранью в адрес Путина во время уличных протестов. Такой вот «революционер любви» из «Transparency International».

Ещё одна знаковая фигура – Араик Арутюнян, министр образования. Ещё один выползок из «Хельсинской ассоциации» при «Transparency International». Заняв кресло министра, первым делом отменил программу военно-патриотического воспитания в школах, основанную на уважительном отношении к Великой Отечественной войне, России, советской истории.

Но, пожалуй, самым феерическим стало назначение соросовского грантоеда, Армена Григоряна, поставленного во главе Совета национальной безопасности.

И, что самое главное, всех этих людей Пашинян наделил должностями после своего появления 14 мая в Сочи на саммите ЕАЭС, где он удостоился отдельной встречи с Путиным, на которой горячо клялся в вечной любви и верности России и российскому президенту лично.

Не забудем и самого Пашиняна, под руководством которого фракция «Елк» голосовала против ратификации договора с Россией в сфере военно-технического сотрудничества и контроля над продукцией военного назначения. Причины голосования Пашинян лично объяснил с парламентской трибуны: «Подобными договорами и вообще в течение 20-25 лет Россия по зернышку отнимала наш суверенитет. А мы наблюдаем за этим со стороны».

В общем, Пашинян во многом напоминает Саакашвили, каким тот был 15 лет назад, сразу после победы государственного переворота «революции роз». Мишаня тогда тоже первым делом помчался в Москву, заверять Кремль в твёрдой последовательности принципам и незыблемости основ грузино-российской дружбы. И, если в армяно-российских отношениях пока что ничего не произошло плохого, это не значит, что не произойдёт в ближайшем будущем.

Казалось бы, зачем грантоедскому антироссийскому лабазу, в который превратилось правительство дружественной Армении, бегать за помощью в Россию, когда можно было сразу заняться торговлей суверенитетом с Западом?

Здесь, по-видимому, имеется несколько ответов. Для начала, уличное горлопанство и предвыборные обещания обычно разбиваются при столкновении с «реал политик». Толпа пучеглазых баб и оголтелых подростков разного возраста с антироссийскими плакатами и речёвками на улице – это одно, а более трети армян, живущих на две страны, – нечто совсем другое. Кроме того, по многим жизненно важным позициям Армения жива благодаря льготным российским кредитам.

Это касается атомной электростанции, да и тех же «Искандеров», если на то пошло. Разорви Ереван союзнические отношения немедленно – он лишится не только «Искандеров», но и штанов с головой. Геополитика – единственный ценный товар Армении. Причём, достойным образом его может оплатить только Россия.

Кроме того, Армения в настоящий момент, – республика парламентская, и парламентское большинство является сторонниками свергнутого Сержа Саргсяна, а вовсе не Пашиняна. Поэтому, пока сохраняется этот парламентский противовес, Пашиняну и его камарилье особо разгуляться не дадут.

Очевидно также, что выпячивание русофобии не способствует укреплению благосостояния и обороны страны, тем более, что свыше 90% экономики Армении завязано на сотрудничество с Россией.

Пашинян явно лукавил, когда утверждал в Москве об отсутствии проблем между Арменией и Россией. На самом деле, проблемы, конечно же, имеются. И самая очевидная – аномальное количество агентов иностранного влияния в армянском правительстве.

Не менее тревожной проблемой, чем засилье русофобов в правительстве Пашиняна, являются три действующих биологических референс-лаборатории Пентагона на территории Армении – в Гюмри, Иджеване и Ереване. Правда, возникли они в 2016 году, когда страной управлял клан Саргсяна, но уже в этом году стало известно, что в Армении заработают ещё три таких же референс-лаборатории, финансирование которых сильно превосходит их гражданские версии.

Несмотря на протесты общественности и тревогу, поднятую местными специалистами, администрация Саргсяна вместе с американцами с самого начала закрыли информацию об этих объектах. Формально они финансируются Агентством США по уменьшению угрозы биотерроризма DTRA, но, де-факто, референс-лаборатории работают под крышей Пентагона, окружены режимом секретности и не подчиняются никаким договорам и соглашениям. В частности, дальше административных зданий представителей армянских СМИ и общественности американцы так и не пустили.

Понятно, когда подобные объекты открывает у себя коленно-локтевая обслуга Запада – Украина, Грузия и Молдавия. Это впавшие в стойкое неадекватное состояние государства с государственной русофобией, взятой за национальную идею, насквозь коррумпированные и пустившиеся во все тяжкие. Более-менее понятно, когда американские биолаборатории непонятного назначения открывает у себя мечущийся в проруби «многовекторности» потерявший ориентиры Узбекистан. Но чего ради американских хорьков запускают в свои курятники государства, объявившие себя союзниками России (Армения, Таджикистан, Казахстан)? Слишком много обоснованных опасений, что данные, полученные в стенах этих референс-лабораторий, будут обращены против России и её союзников.

Слишком уж часто в прилегающих к этим лабораториям территориях возникают эпидемии, падёж скота или появление паразитов – разносчиков экзотических и очень опасных инфекций.

Тем более, что в 2016 году по просьбе Армении Россия передала этой стране полный комплект оборудования и офисной техники для организации собственной биолаборатории.

Так вот, 11 июня, на встрече глав МИД государств-членов ОДКБ в Алма-Ате, Сергей Лавров поднял вопрос о подписании договора о совместном контроле за работой американских лабораторий. Представители Армении обещали российской делегации всяческое содействие.

Будет чрезвычайно интересно наблюдать, как правительство Пашиняна станет выполнять домашнее задание, касающееся не только безопасности России, как союзника Армении, но и безопасности самой Армении. Посмеют ли грантоеды и русофобы поднять руку на своих американских благодетелей?