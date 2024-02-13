«Высшее мастерство агентов Кремля» – в Киеве криво пытаются обелить Сырского

Критика нового главкома ВСУ якобы является удачной спецоперацией российской разведки по дискредитации руководства Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть какая-то ипсошная история, которая внутри бурлит сейчас. Вы ведь понимаете, какой идёт информационный поток после отставки Залужного и назначения Сырского. Сколько дерьма, когда говорят о кровных родственниках в России, что его мама лайкает Путина. И ведь это всё несётся от наших. Они вообще на что рассчитывают, запуская такие месседжи в массы, чтобы люди что сделали?», – возмутилась ведущая.

А Олег Стариков подчеркнул, что это якобы очень успешная операция российской разведки.

«Во время войны одна из основных задач информационной составляющей – это сделать так, чтобы дискредитировать высшее военное руководство. И внести раскол между высшим политическим и высшим военным руководством.

Разведки действуют тонко, они всегда выступают под третьим флагом, а наши это подхватывают – и несут как своё знамя. Это высшее мастерство», – сказал эксперт.