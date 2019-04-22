Выборы
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22.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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Выставлен на продажу пранк с Зеленским о его отношении к ВСУ

У российского пранкера Алексея Столярова (Лексус) есть запись телефонного розыгрыша Владимира Зеленского, побеждающего на выборах президента Украина.

Об этом пранкер сообщил на своей странице в Facebook.

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“Украинские СМИ, кому надо запись с Зеленским? Или, может, тут есть кто из его штаба? Предлагал парочке, но че то затихли (а между прочим, там интересные моменты, которые касаются его службы и повестки”, – отметил пранкер.

Он не стал рассказывать, кто именно разыграл Зеленского.

“Говорил не я, а наш общий товарищ, и запись сделана в самом начале конфликта на юго-востоке, но четко показывает его отношение, как к самой армии, так и Украине в целом”, – добавил Столяров.

По информации “ПолитНавигатора”, речь идет о фейковой попытке призвать Зеленского в армию.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Вован и Лексус опозорили Порошенко в аккурат под выборы.

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