Выставлен на продажу пранк с Зеленским о его отношении к ВСУ
У российского пранкера Алексея Столярова (Лексус) есть запись телефонного розыгрыша Владимира Зеленского, побеждающего на выборах президента Украина.
Об этом пранкер сообщил на своей странице в Facebook.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
“Украинские СМИ, кому надо запись с Зеленским? Или, может, тут есть кто из его штаба? Предлагал парочке, но че то затихли (а между прочим, там интересные моменты, которые касаются его службы и повестки”, – отметил пранкер.
Он не стал рассказывать, кто именно разыграл Зеленского.
“Говорил не я, а наш общий товарищ, и запись сделана в самом начале конфликта на юго-востоке, но четко показывает его отношение, как к самой армии, так и Украине в целом”, – добавил Столяров.
По информации “ПолитНавигатора”, речь идет о фейковой попытке призвать Зеленского в армию.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, Вован и Лексус опозорили Порошенко в аккурат под выборы.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.