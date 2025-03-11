«Взбучка в Мюнхене и скандал в Овальном кабинете показали – мы здесь одни!» – глава еврофракции призвал проснуться перед американо-российской угрозой
Европа должна проснуться и взять на себя всю ответственность за собственную безопасность.
Об этом на заседании Европарламента заявил глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что произошло в Белом доме две недели назад, это просто скандал. Считать, что в войне виновата Украина – это просто ложь. Даже учитывая нашу долгую историю с нашими друзьями из США, мы должны называть ложь ложью. Никто не может искажать правду! Путин не хочет заканчивать войну, он хочет уничтожить Украину, и европейцы никогда этого не допустят!», – вещал он.
«После выступления вице-президента [Вэнса в Мюнхене] и того, что случилось с Зеленским в Овальном кабинете, ясно одно, дорогие друзья: мы здесь одни. Цель неясна. Европа должна проснуться, мы должны взять ответственность на себя, наша безопасность не в руках Вашингтона или Москвы, она должна быть в наших руках!», – сказал Вебер.
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