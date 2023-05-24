Ядерная война в границах 1991 года. Переживет ли Украина «мирный план Зеленского»

Среди множества заявленных планов замирения на Украине особняком стоит план Зеленского – так называемая «украинская формула мира» из десяти пунктов. Украинский президент впервые обнародовал ее на прошлогоднем саммите «Большой семерки», а затем повторил в выступлении Halifax International Security Forum осенью минувшего года.

С тех пор Зеленский носится с нею по всему миру как с писаной торбой, презентуя на самых разных площадках – от Лиги арабских государств до саммита «семерки» в Хиросиме и сходки военных доноров Украины в немецком Рамштайне.

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Коротко о содержательной части «формулы»: прекращение боевых действий путем одностороннего вывода российских войск без всяких условий со всей территории Украины по состоянию на 1991 год (то есть, включая и Крым), освобождение всех пленных и «депортированных» (что бы ни означал этот термин), «возвращение справедливости» путем проведения трибунала над «виновными в агрессии», компенсация ущерба Украине путем репараций от РФ, предоставление Украине гарантий безопасности, которые видятся Киевом в виде непременного принятия страны в НАТО и ЕС.

И только после выполнения этих условий предлагается зафиксировать окончание войны.

Все остальные пункты «мирной формулы» Зеленского, как-то – «противодействие экоциду», радиационная, продовольственная и энергетическая безопасность – не более чем красивые слова, в которые в реальности завернуты мечты об односторонней капитуляции России, которая сама должна отдать Украине ключи от Запорожской АЭС, контроль над акваторией Черного и Азовского морей и продолжать финансировать русофобскую политику киевского режима, оплачивая прокачку миллионов кубометров газа через территорию страны, официально обьявившей поставщика этого газа «террористом» и «агрессором».

Основным отличием «формулы Зеленского» от большинства аналогичных западных предложений является то, что нынешний хозяин Банковой принципиально отвергает любые намеки на возможность «заморозки» конфликта на текущей линии разграничения, то есть, краткосрочного окончания боевых действий без подписания формального мирного соглашения, которое бы очерчивало строгие контуры послевоенного порядка.

Зеленский убеждает и сам себя, и украинцев, и западников в том, что, дескать, «мир к которому стремится Россия, не гарантирует настоящего мира, а лишь усугубит ситуацию».

В реальности же ситуацию усугубляет постоянное качественное наращивание военной накачки Украины со стороны НАТО, подпитывающее реваншистские настроения и ожидания партии войны в самой Украине, воспринимающей любые уступки со стороны Москвы как признак слабости и сигнал к тому, чтобы вести себя еще агрессивнее и наглее, дожимая окончание войны на своих условиях.

Именно так это и видится в Киеве, и именно поэтому такую политику сложно назвать «мирным планом» – по сути это ничто иное, как требование к России об односторонней капитуляции, принесенное на блюдечке с голубой каемочкой без всяких встречных условий.

Ежу понятно, что Москва на такое пойдет исключительно в двух случаях – либо ее руководство одномоментно и коллективно сойдет с ума, либо Россия потерпит военное поражение на поле боя. А последнее возможно лишь в одном случае – если в войну вступит блок НАТО. Причем, не опосредованно, как сейчас – через прокси в виде ВСУ, с которыми работают западные инструкторы и через накачку западным оружием и боеприпасами, помощью в логистике и разведке, а – непосредственно. Отправив на украинский ТВД свои военные контингенты.

Именно к такому выбору подталкивают Зеленский и Ко коллективный Запад, без оглядки на возможные издержки в виде возможного перерастания такого конфликта в ядерную фазу. Националистические лидеры мнений на Украине откровенно говорят – ну и пусть ядерная бомба, главное, что путинская Россия ее не переживет. То, что вместе с Россией этого не переживет и сама Украина, таких «властителей дум» не беспокоит от слова совсем.

Собственно, вот эта стратегия на ползучее втягивание НАТО в прямой конфликт с РФ, по мере роста финансовых, военных и политических издержек Запада по поддержке Украины и конфликта на ее территории – и есть реальный план Банковой. В отличие от демагогических и заранее невыполнимых «десяти пунктов».

Большая проблема в том, что сегодня из украинского легального политического поля силой выдавлены – кто в тюрьму, а кто и за границу практически все силы и общественные лидеры, способные противостоять такой стратегии. Впрочем, некоторые украинские политики активно разоблачают эти планы, даже оказавшись в вынужденной эмиграции, как это делает попавший под репрессивный каток и незаконно лишенный депутатского мандата и гражданства украинский оппозиционер Виктор Медведчук. Мирный план Зеленского — это путь к Третей мировой войне. – Telegraph.

Другое дело, что пока что эти голоса Другой Украины выведены за скобки европейского дискурса, а право вещать от имени Украины монополизировал при полной поддержке Запада действующий националистический режим.

И пока это так, опасность скатывания к Третьей Мировой продолжает сохраняться, ведь совсем не факт, что нынешний план, грозящий Украине фатальными последствиями, у Зеленского не выгорит.

Чем больше Запад увязает в украинской истории, чем сильнее американские и европейские налогоплательщики тратятся на демонстрацию любви к Украине до глубины собственного кошелька, тем проще, образно говоря, «хвосту» вилять собакой, навязывая собственную повестку.

Это тот случай, когда кредитор попадает в зависимость от заемщика, а не наоборот. Ведь в должника уже столько всего вложено, что бросить его – себе дороже.