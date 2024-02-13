Яндекс вышел на тропу войны с Русской весной

Елена Острякова.  
13.02.2024 17:49
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Культура, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Русофобия, Скандал, Соцсети, Сюжет дня, Украина, экстремизм


Якобы российский поисковик «Яндекс» запретил рекламу концерта донбасского рэпера Акима Апачева «Русская весна начинается здесь», намеченного на 1 марта в московском ДК Горбунова. Модератор оценил объявление как политическую рекламу.

Об инциденте Апачев рассказал в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Якобы российский поисковик «Яндекс» запретил рекламу концерта донбасского рэпера Акима Апачева «Русская весна начинается...

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«Яндекс заблокировал рекламу нашего концерта на Горбушке. Ему не нравится термин «Русская весна», он считает его «политической рекламой». Простите, а «Русская весна» – это политическая реклама чего?» – написал Апачев.

Его коллега Дима Бамберг (настоящее имя — Дмитрий Гинтер) возмущен не только запретом рекламы концерта Апачева, но и продвижением в российской соцсети «Вконтакте» рэп-группы «Каста», солисты которой Владислав Лешкевич, Михаил Епифанцев и Андрей Пасечный признаны иноагентами. Страница группы в соцсети имеет более полумиллиона подписчиков.

На прошлой неделе было объявлено, что новой головной компанией станет МКАО «Яндекс», зарегистрированная в январе в Калининградской области, а ее основным владельцем – ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Точный состав консорциума инвесторов, выступившего покупателем, не оглашается. Однако известно, что в него вошли Лукойл, основатель венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава, глава депозитария «Инфинитум» Павел Прасс и предприниматель Александра Рязанова.

Ранее головной компанией «Яндекса» выступала голландская фирма, и поисковик позволял себе откровенно антироссийские диверсии. Весь его топ-менеджмент демонстративно покинул Россию после начала СВО. В марте 2022 года в Сеть были слиты личные данные пользователей сервиса «Яндекс.Еда». Там они стали доступны ЦИПСО и украинским террористам.

Отметилось подрывной деятельностью и другое приложение – «Яндекс.Музыка». Там свободно размещаются треки «Горить москаль», «Я иду в ВСУ», «Батько наш Бандера», «Червона калына». Если учесть, что «Яндекс» заблокирован на Украине, предназначена эта продукция явно для «ждунов»-россиян.

С другой стороны, музыканты, поддерживающие Донбасс, регулярно сталкивались с проблемами при размещении и с «выдачей» своей музыки. Треки не попадали в рекомендации и плейлисты, поэтому не получали просмотров.
Политолог Игорь Скурлатов считает, что политика «Яндекса» не изменится, потому что «менеджерам-русофобам выплатили полтриллиона рублей и оставили возможность заниматься бизнесом, гадя в душу всем патриотам России».

«Да, у них отняли информационный блок, но поисковик оставили. Также оставили все инструменты и проекты, позволяющие им и дальше работать против России. Но уже не в Яндексе, а в других проектах. Я беседовал много раз с этими менеджерами. Ждуны. Ждут, чтобы потом отыграться за свое унижение. Уже не ждут, а финансируют антироссийские проекты. Ошибка. Яндекс надо было не ранить, а добить, выкинув прежний менеджмент и поставив другой. Много еще работы предстоит для исправления половинчатых решений», – написал Скурлатов.

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