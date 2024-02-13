Яндекс вышел на тропу войны с Русской весной

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Якобы российский поисковик «Яндекс» запретил рекламу концерта донбасского рэпера Акима Апачева «Русская весна начинается здесь», намеченного на 1 марта в московском ДК Горбунова. Модератор оценил объявление как политическую рекламу.

Об инциденте Апачев рассказал в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Яндекс заблокировал рекламу нашего концерта на Горбушке. Ему не нравится термин «Русская весна», он считает его «политической рекламой». Простите, а «Русская весна» – это политическая реклама чего?» – написал Апачев.

Его коллега Дима Бамберг (настоящее имя — Дмитрий Гинтер) возмущен не только запретом рекламы концерта Апачева, но и продвижением в российской соцсети «Вконтакте» рэп-группы «Каста», солисты которой Владислав Лешкевич, Михаил Епифанцев и Андрей Пасечный признаны иноагентами. Страница группы в соцсети имеет более полумиллиона подписчиков.

На прошлой неделе было объявлено, что новой головной компанией станет МКАО «Яндекс», зарегистрированная в январе в Калининградской области, а ее основным владельцем – ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Точный состав консорциума инвесторов, выступившего покупателем, не оглашается. Однако известно, что в него вошли Лукойл, основатель венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава, глава депозитария «Инфинитум» Павел Прасс и предприниматель Александра Рязанова.

Ранее головной компанией «Яндекса» выступала голландская фирма, и поисковик позволял себе откровенно антироссийские диверсии. Весь его топ-менеджмент демонстративно покинул Россию после начала СВО. В марте 2022 года в Сеть были слиты личные данные пользователей сервиса «Яндекс.Еда». Там они стали доступны ЦИПСО и украинским террористам.

Отметилось подрывной деятельностью и другое приложение – «Яндекс.Музыка». Там свободно размещаются треки «Горить москаль», «Я иду в ВСУ», «Батько наш Бандера», «Червона калына». Если учесть, что «Яндекс» заблокирован на Украине, предназначена эта продукция явно для «ждунов»-россиян.

С другой стороны, музыканты, поддерживающие Донбасс, регулярно сталкивались с проблемами при размещении и с «выдачей» своей музыки. Треки не попадали в рекомендации и плейлисты, поэтому не получали просмотров.

Политолог Игорь Скурлатов считает, что политика «Яндекса» не изменится, потому что «менеджерам-русофобам выплатили полтриллиона рублей и оставили возможность заниматься бизнесом, гадя в душу всем патриотам России».

«Да, у них отняли информационный блок, но поисковик оставили. Также оставили все инструменты и проекты, позволяющие им и дальше работать против России. Но уже не в Яндексе, а в других проектах. Я беседовал много раз с этими менеджерами. Ждуны. Ждут, чтобы потом отыграться за свое унижение. Уже не ждут, а финансируют антироссийские проекты. Ошибка. Яндекс надо было не ранить, а добить, выкинув прежний менеджмент и поставив другой. Много еще работы предстоит для исправления половинчатых решений», – написал Скурлатов.