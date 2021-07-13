«Янычары Сороса». Вменяемый хорватский историк раскритиковал антисербский доклад Совета Европы

13.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Хорватский историк Горан Шарич резко выступил против доклада Совета Европы, в котором утверждается, что «сербские СМИ говорят языком ненависти».

Об этом Шарич сказал в эфире TV RAS, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война против сербов длится десятилетиями, – заявил Шарич в ходе обсуждения доклада Совета Европы на сербском телеканале. – И здесь самое главное – это медиа-война. Это гибридные войны, психологические войны, войны понятий, терминов, нейролингвистические войны».

Шарич отметил, что сербов, которые на самом деле последними защищали единство Югославии, в последствии обвиняли во всей ненависти и конфликтах на Балканах. Он считает, что Хельсинкский комитет по правам человека в Сербии, на который ссылаются в докладе, умышленно использует антисербский тезис, согласно которому сербы виновны во всех войнах и преступлениях.

«Янычары Сороса дезинтегрируют сербское и хорватское общество, а доклад Совета Европы об использовании языка вражды в СМИ Сербии является классической историей Сороса», – добавил Шарич.