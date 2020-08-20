За Белоруссию берутся специалисты по разжиганию войны

20.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Протесты в Белоруссии могут пойти по непредсказуемому кровавому сценарию – их поддержал одиозный французский писатель и философ Бернар Анри-Леви, известный своим участием в ряде госпереворотов, закончившихся в пользу мятежников.

Такое мнение высказывают эксперты, давая оценку встрече Анри-Леви с так называемым лидером оппозиции, бежавшей из страны экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тихановская с одним из самых антироссийски настроенных публицистов Франции Бернаром Анри-Леви. Если белорусские оппозиционеры хотят доказать, что не намерены менять отношения с Москвой, как они заявляют, то способ выбран неудачный. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», – заявил в своем блоге сенатор Алексей Пушков.

«О, Боже! До сего момента я ещё надеялся на то, что в Белоруссии все можно утрясти мирно. Но раз появился «певец майданов» Бернар-Анри Леви, значит, шансов больше не осталось. Искренне сочувствую. И опять-таки, дорогие белорусы, кто-то ещё будет доказывать, что есть отличия от киевского майдана?», – написал политолог Владимир Корнилов.

А обозреватель Егор Холмогоров напомнил страны, где еще засветился Бернар Анри-Леви.

«Вот теперь за Белоруссию стало по настоящему страшно. Туда прилетел философствующий Кровосос смердящий трупами. Наглядная подборка фото.

1. Бернар Анри Леви с моджахедами в Афганистане.

2-3. Бернар Анри Леви обсуждает с Порошенко артобстрелы по донецким детям и немножко руководит убийством детей всушниками.

4-6. Бернар Анри Леви угощается кровушкой гражданской войны в Ливии.

7. Бернар Анри Леви подсасывает кровушки в Курдистане.

8. Бернар Анри Леви со Светланой Тихановской в Вильнюсе…

Светка, дура, беги оттуда пока не поздно теряя заколки! Беги!», – призывает Холмогоров.

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