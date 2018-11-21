21.11.2018, Киев, Игорь Петров

Цены на хлеб по отношению к зарплатам на Украине уже стали самыми высокими в Европе, однако впереди будет новое повышение стоимости – олигархи, захватившие контроль над черноземами, вывозят зерно за границу, где его можно продать подороже.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Земельный, финансовый и политический ресурс все больше и больше концентрируется в этой части. 70% самых лучших украинских почв или более 14 млн гектаров находятся под контролем олигархических компаний. Их четкая ориентация – зерновая группа, в первую очередь – на рынки, где можно дороже продать. Это естественно.

Но это и вопрос об удорожании хлеба – 30% август к августу (прошлого года). Это связано с тем, что ценовая политика на внешнем рынке диктует цены на украинском рынке.

На перспективу – у нас однозначно будет удорожание. В сравнении с зарплатой цены на хлеб у нас самые высокие на европейском континенте. Но удорожание все равно однозначно будет, – сказал Томич.

Напомним, что в 2016 году тогдашний посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой. «Она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой», – сказал американский посланник.

В 2013 году Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, что подразумевало предоставление льготных условий получения кредитов и поставок газа. Однако в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришел националистический марионеточный режим, контролируемый США.