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Потери украинских боевиков в Донбассе столь огромны, что за пару дней боёв от взвода остаётся всего полдюжины человек.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, война продолжается каждую минуту, не знает выходных, что такое день и ночь. И, к сожалению, наши защитники несут огромные потери при защите важных объектов», – печалился русофоб.

«Если говорить непосредственно о том подразделении, куда мы направляли груз, то, для примера, за два дня интенсивных боёв от взвода, то есть двадцати человек (тридцать – прим. ред), в строю осталось только шестеро. Остальные получили или контузии, или ранения. К счастью, погибших нет», – занижал потери Тука.

Напомним, накануне бывший замсекретаря Совбеза Украины экс-заместитель ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос признался, что российская армия серьезно истрепала группировку ВСУ под Соледаром, и сейчас мясорубка продолжается под Артёмовском.