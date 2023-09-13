«За Севастополь ответите» – эксперт посоветовал украинскому народу проклинать Зеленского

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Украина получит троекратный ответ на сегодняшнюю ракетную атаку по Севастополю. Впереди зима, и населению страны придется страдать из-за действий нынешнего украинского режима. При этом, ситуация, без сомнения будет накаляться, поскольку Киев, вероятнее всего, получит американские дальнобойные ракеты.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Юрий Дудкин, член движения «Другая Украина».

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«Режим Зеленского пытается наверстать упущенное на фоне колоссальных потерь, которые на сегодняшний день составляют в общей сложности до полумиллиона военнослужащих. Это безвозвратных потерь, не считая санитарных потерь, которые также существуют в огромном количестве. Зеленский пытается этими ударами по военной инфраструктуре Крыма сказать, что не все потеряно, и ВСУ могут наступать, что называется, от получки до получки. Как только поступают большие финансовые вливания, военная техника и оружие от США, у Зеленского тут же появляется энтузиазм нанести подобные удары. Ситуация будет накаляться еще больше, поскольку Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров. Это очень серьезное оружие и Зеленский им воспользуется», – отметил он.

По его словам, ответ Киеву за атаку на Севастополь будет не зеркальным и разрушительным.

«Что касается того, насколько дальше и серьезно будут развиваться события с российской стороны, то, безусловно, ответ будет несимметричным. Я ожидаю, что он будет уже этой ночью. Как в том фильме говорится: «Вы нам еще за Севастополь ответите». Ответ будет непременно… Подобные удары, которые Украина произвела по Севастополю, будут в троекратном размере наноситься Российской Федерацией по Украине. Грядет зима и то, что Россия будет уничтожать энергетическую систему Украины – не ходи к гадалке. Мы ожидаем больших и очень неприятных сюрпризов для украинского народа с такой властью», – заключил Дудкин.