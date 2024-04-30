За удар по Крымскому мосту Украине грозит потеря левого берега Днепра

Украине грозит потеря всех мостов через главную водную артерию страны. Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Меркуриса, это приведет к тому, что у ВСУ на левобережье закончится вооружение и питание, и они вынуждены будут сдаться.

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«Почему Соединенные Штаты и западные державы в прошлом тянули время и сопротивлялись требованиям Украины атаковать Крымский мост? Теперь это подводит меня к вопросу о том, почему эта атака рассматривается сейчас? Я задался вопросом, есть ли какая-то связь с вероятным планом, который заключается в том, что Украина в конечном итоге отступит со своих позиций, отведет свои силы на западный берег Днепра, по сути сдав восточную часть Украины русским. Я говорю это потому, что одна из величайших загадок этой войны заключается в том, почему русские не атаковали мосты через Днепр. Это мосты, которые Украина использует для снабжения своих сил на восточном берегу Днепра», – сказал эксперт.

По его словам, если эти мосты будут разрушены, ВСУ в Харькове и Донбассе, будут, по сути, отрезаны.

«И война на восточном берегу закончится относительно быстро. Я имею в виду, что там все еще будут какие-то боевые действия, но в конечном итоге эти украинские армии не смогут прокормить себя и будут вынуждены капитулировать. И я уже какое-то время задаюсь вопросом, не было ли какого-то взаимопонимания между западными державами и русскими, в частности между американцами и русскими, что русские не будут атаковать мосты через Днепр, если американцы не позволят атаковать Крымский мост. И угроза заключается в том, что если Крымский мост будет разрушен, то русские в ответ разрушат днепровские мосты», – заявил Меркурис.