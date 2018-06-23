23.06.2018, Москва, Елена Острякова

7 365 просмотров

Забудьте о Крыме! – Немцы ошарашили украинских патриотов

Немецкий Фонд им. Фридриха Эберта в одном из последних исследований предлагает остановить соперничество за страны «промежуточной Европы» между Россией и Западом.

Об этом пишет сегодня украинский еженедельник «Зеркало недели».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«По мнению авторов исследования, формально это могло бы выглядеть как официальное решение НАТО и ЕС установить предел для будущих расширений, так чтобы исключить вступление новых стран постсоветского пространства. В обмен на это Россия должна прекратить конфликты в регионе на условиях, «приемлемых для затронутых государств», – пишет издание.

При этом в Фонде им. Фридриха Эберта обращают внимание, что Украине следует забыть о возвращении Крыма, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Что ж, такой сценарий более чем устраивает Москву», – с горечью констатирует «Зеркало недели».