Политнавигатор - Новости России и Украины
23.06.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, Крым, Политика, Россия, Украина

Забудьте о Крыме! – Немцы ошарашили украинских патриотов


Немецкий Фонд им. Фридриха Эберта в одном из последних исследований предлагает остановить соперничество за страны «промежуточной Европы» между Россией и Западом.

Об этом пишет сегодня украинский еженедельник «Зеркало недели».

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«По мнению авторов исследования, формально это могло бы выглядеть как официальное решение НАТО и ЕС установить предел для будущих расширений, так чтобы исключить вступление новых стран постсоветского пространства. В обмен на это Россия должна прекратить конфликты в регионе на условиях, «приемлемых для затронутых государств», – пишет издание.

При этом в Фонде им. Фридриха Эберта обращают внимание, что Украине следует забыть о возвращении Крыма, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Что ж, такой сценарий более чем устраивает Москву», – с горечью констатирует «Зеркало недели».

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