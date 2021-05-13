Захарова рассказала, как МИД РФ на опережение борется с нападками на День Победы

13.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Поскольку в канун празднования Дня Победы активизировались западные русофобы, пытающиеся переписать историю, Москве пришлось действовать на опережение и выступить с рядом просветительских инициатив.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Большое внимание уделялось проведению информационной профилактики, направленной на активное противодействие попыткам исказить историческую правду о Великой Отечественной войне.

Мы знаем, что некоторые партнёры очень старались этот праздник переиначить, добавить ложку дёгтя. Поэтому мы работали, в том числе и на опережение.

Использовали современные технические возможности – те же социальные сети. Самым подробным образом рассказывали иностранной аудитории на английском, испанском, арабском и других языках, о реальных событиях и подоплёке Второй мировой войны, значении Дня Победы», – сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что эта работа ведётся Россией круглый год, однако именно к 9 мая появляются новые инициативы и публикуется большое количество материала.

«Работа эта, конечно, ведётся без перерыва, круглый год. А к 9 мая готовятся дополнительные публикации, в том числе и на базе архивных материалов.

Особый акцент мы сделали на проекте «Лица победы». В рамках этой инициативы российские посольства, генеральные консульства рассказывали о наших дорогих ветеранах, которые встречают День Победы за рубежом. С некоторыми были записаны видеоинтервью», – резюмировала представитель МИД.