Захваченный на Украине российский банк перейдет под контроль Ахметова

13.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Фонд гарантирования вкладов Украины завершил прием заявок на передачу активов и обязательств украинской “дочки” российского банка ВТБ, ранее объявленного в Киеве неплатежеспоосбным.

Об этом, ссылаясь на свои источники в украинской столицы, сообщает “Коммерсант”

“Собеседники, близкие к НБУ, уточняют, что реальные заявки подали ПУМБ, Альфа-банк, ТАСкомбанк. Эту информацию подтвердили несколько источников, близких к банкам. ПУМБ принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, ТАСкомбанк — бизнесмену Сергею Тигипко. Украинский Альфа-банк входит в «Альфа-Групп», которая зарегистрирована за рубежом, но имеет одноименный российский банк”, – отмечается в публикации.

При этом в пресс-службе банка сказали, что группа не распоряжается активами, пассивами и акциями банка и не стали комментировать действия временной администрации там не комментируют.

По словам собеседников газеты, на текущий момент из трех указанных претендентов на получение активов и обязательств ВТБ шансы имеет Ринат Ахметов и его ПУМБ.

«Он самый богатый человек Украины, и при этом, в отличие от Сергея Тигипко, не имеет проблем с нынешней властью. Альфа-банку в свое время, после покупки Укрсоцбанка, рекомендовали “сбавить пыл” и прекратить приобретение активов», – рассказал , – один из источников газеты на украинском рынке.

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Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в Киеве ультраправые залили краской и заварили входную дверь в главный офис ВТБ Украина.