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В ряде западных СМИ появились публикации, где выражается обеспокоенность известием о захвате российской стороной морских дронов ВСУ. Утверждается, что русские могут скопировать беспилотники-камикадзе или найти противодействие им.

Накануне считающийся близким к погранслужбе канал «Два майора» опубликовал фото украинского морского беспилотника на западном берегу Крыма. Остаётся неизвестным, по какой причине его выбросило на берег. В последний раз так происходило осенью 2022 года, когда дрон ВСУ нашли вблизи одного из пляжей Севастополя. Правда, разбирать дрон тогда не стали, а, отбуксировав в море, подорвали. Теперь, похоже, всё будет иначе – и именно это и беспокоит западную прессу.

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«Первый взорвали, скорее всего, из-за опасения подрыва боевой части, а этот, видимо, удалось нейтрализовать до такой степени, чтобы исключить негативные последствия. Теперь можно определить страну, которая их производит, что позволит узнать их уровень компетенции в этой области, а также изучить конструктивные особенности и подход к программному обеспечению изделия и использовать эти познания при создании своих аппаратов. Главное – не оболочка, а программное обеспечения, система связи со спутником и оператором, система управления и режимы движения», – пояснил «ПолитНавигатору» офицер ВМФ.