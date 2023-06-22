«Залужного и Буданова пытал «черный эксадрон», заставляя подписать план наступления» – Соскин

Главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова побрили наголо и пытали электричеством, требуя поставить подписи под планом самоубийственного наступления ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Соскина, на Украине действует «черный эскадрон», задачей которого являются пытки и издевательства над представителями элиты, чтобы добиться от них нужного.

«Я помню, мне некоторые мои товарищи рассказывали, что есть в Украине какой-то «черный эскадрон», они его так называли условно. Они такие вещи страшные делают – юристы мне рассказывали, мэры рассказывали некоторые. Приходят, они просто начинают людей запугивать расправой над семьями, над детьми.

Тех, кто не соглашается, мне некоторые говорили, на подвал садили, приковывали к батареям, сбривали волосы, мучали, к току подключали, в том числе головы, оголенные провода – в общем, страшные издевательства осуществляли, страшные муки люди принимали», – сказал эксперт.