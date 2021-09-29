Замена Дня ВДВ днём скорби соответствует сути ВСУ – экс-боевик «АТО»

29.09.2021 18:27 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Отмена Киевом Дня десантника и объявление этой даты днём скорби по погибшим было правильным решением украинского руководства, которое соответствует сути нынешних ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «BBC» заявил представленный как «писатель» украинский десантник, экс-боевик «АТО» Валерий Ананьев, переименовавший себя в Валерия Маркуса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Валерий, вы были десантником 25 бригады, лето 2014-ого года, Шахтёрск, то есть, это самая жесть, которая была на Востоке Украины. Можете вспомнить, какой у вас был День ВДВ 2 августа 2014 года?» – спросил ведущий.

«Я его никогда не отмечал, даже когда служил до войны, а когда началась война, тем более мы его не особо отмечали, тем более, что 2 августа моя бригада встретила с очень серьёзными боями и потерями. Сейчас официально это день памяти погибших десантников, я считаю, что правильно то, что от этой даты не отказались. Потому что у многих бы это вызвало негатив и отторжение. Потому что хоть на войне этот праздник не отмечали, но всё равно с этой датой были определенные ассоциации, потому что по этому дню можно было чётко провести ассоциации, как мы это воспринимали когда-то, и как это сейчас», – сказал он.

Ананьев добавил, что объявить традиционный День десантника днём скорби и памяти по погибшим было правильным решением киевского руководства.

«И тот момент, что произошла инверсия из праздника, который мы считали совместным с россиянами, мы это перевернули, инвертировали в день памяти трагедии, в день памяти погибших, которых убили именно россияне, поэтому этот день не будут точно отмечать, потому что в этот день будет гиперболизироваться осознание, что россияне – враги», – рассуждал АТОшник.