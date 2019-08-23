Замена истерички Геращенко пошла на пользу переговорному процессу

23.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Донецке отмечают улучшение диалога с украинской стороной по вопросу обмена задержанными лицами.

Об этом «Коммерсанту» рассказала министр иностранных ДНР Наталья Никонорова, связавшая эту тенденцию со сменой на переговорах в Минске украинского представителя в гуманитарной подгруппе с вице-спикера ВР Ирины Геращенко на экс-уполномоченную Рады по правам человека Валерию Лутковскую.

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«При Геращенко были лишь истерические выпадки очень странного характера. Сейчас по крайней мере дискуссия идет, Украина взяла на себя обязательство юридически очистить и подготовить к обмену весь список лиц, местонахождение которых подтверждено. Мы ждем, когда же Украина исполнит это обязательство, чтобы можно было говорить о датах обмена», – сказала министр.

Она добавила, что со стороны ДНР в списке находятся 50 украинских граждан, со стороны Украины — 102, а также отметила, что по состоянию на 16 августа есть еще 153 человека, информация о местонахождении которых «отсутствует или уточняется украинской стороной», и 460 пропавших без вести, которые тоже могут находиться в украинском плену.

«Если будет установлено местонахождение новых людей — мы включим их в этот список. А кто-то может из него выбыть — например, если у них уже истек срок наказания на Украине и они могут ехать куда хотят», – уточнила Никонорова.