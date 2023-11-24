Замыкая круг: Титушко в рядах ВСУ сражается против России

На Украине вспомнили о герое позавчерашнего дня – основательно уже подзабытой фигуре Вадима Титушко, незадачливого парня, фамилия которого в своё время – перед, в ходе и после майдана – стала нарицательной и породила термин «титушки».

С тех пор Украина видела и «титушек Януковича», и «титушек Кличко», и «титушек Авакова и Порошенко, и «церковных титушек» – из тех, что отжимают по заказу храмы у УПЦ. А уж в отношении разных чоповцев и бандитов, нанимаемых противоборствующими компаниями-застройщиками в борьбе за лакомые куски земли определение «титушек» и вовсе стало каноничным, обогатив не только украинский, но и русский язык.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Что же до конкретного Вадима Титушко, так сказать, первообразца и опытной модели рассматриваемого явления, то он, как это часто водится, вообще ни причем. И, как литературный Остап Бендер, просто неудачно попал под лошадь недетских разборок между Януковичем и правой оппозицией весной 2013 года. Провокация с его якобы нападением с последующим избиением журналистки порошенковского телеканала Наталки Сницарчук стала тараном для разогрева в стране протестных настроений накануне планировавшегося переворота. Таким же тараном, как, например, тоже забытые сейчас, но вовсю гремевшие тогда «дело Оксаны Макар» и «Врадиевка».

Титушко тягали на всякие комиссии по этике, его уволили из органов, возбудили дело, посадили в СИЗО, некоторое время он вообще был в бегах. К компании в его защиту подключилось множество журналистов, юристов и общественников, даже не подозревавших в тот момент, что их может использовать втемную та же самая невидимая рука, которая одновременно натаскивала будущих боевиков майдана прыгать с цепями, палками и битами на «антинародную власть».

Неудивительно, что когда пошла самая жара, Титушко вдруг пропал с радаров. Однако к удивлению сторонников антимайдана, в 2014 году их вчерашний кумир и подзащитный снова объявился и надел форму, пойдя служить новому режиму, как это сделали вместе с ним тысячи других беркутовцев и сотрудников полиции, несмотря на свое недавнее шельмование новыми победителями. О Титушко снова забыли на много лет.

И вот опять.

«Вадим Титушко воюет в ВСУ, в составе 72 бригады «Черные запорожцы». С апреля 2022 года. Младший сержант, командир отделения. На фото – крайний справа во время очередного вручения наград. В то время как многие «майдановцы» сидят по домам», – написал на днях в запрещенном в РФ Фейсбуке военнослужащий ВСУ Юрий Юзич.

Многие сейчас возмущаются, мол, как же так – человек, которым майданщики едва ли не пугали детей, теперь с оружием в руках защищает государство, созданное майданом. Они, наверное, рассчитывали увидеть Титушко совсем на другой стороне противостояния?

Но, правда в том, что место и роль в былых расстановках – совсем не гарантия того, что их участники займут кажущуюся вам правильной сторону сейчас. Личный выбор каждого определяется множеством факторов, большинство из которых абсолютно рандомны и внеидеологичны, даже если их пытаются постфактум возвысить и камуфлировать той или иной идейной риторикой.

Вот, скажем, Титушко сегодня в ВСУ – воюет с Россией. Как и множество вип-регионалов образца 2014 года, которых сверг майдан и которые в теории должны были на этом основании топить за Россию. А вот, скажем, бывший правосек Илья Кива, поднявшийся благодаря майдану, сегодня в России и клянет на чем свет стоит и майдан, и киевский режим. Как и множество других бывших майданщиков типа Александра Мединского, Юрия Подоляки, Евгении Бильченко, Руслана Коцабы и им подобных.

На самом деле эта история – урок пропагандистам украинского антимайдана и их коллегам в России, в свое время неразборчиво поднявшим совершенно случайного человека на знамя и раскрутившим как едва ли не символ борьбы с «поднимающим голову неонацизмом». А это никакое не знамя, а просто человек. Обычный, со своими достоинствами, недостатками и слабостями. Да и присяги на верность он никому из политиков не давал. Вот разве что теперь, в ВСУ.

В некотором смысле даже жаль вчерашних майданщиков, которые теперь в одном строю со вчера еще проклинаемым из всех утюгов Титушкой борются с «москальской агрессией». Оно и понятно – при критическом дефиците пушечного мяса даже титушке будешь рад.

Но нам в России злорадствовать по этому поводу тоже не стоит – никто не знает, кто и по каким причинам окажется по нашу сторону в окопе СВО, искупая кровью свои грехи перед Родиной – хоть бывший нацист, хоть рецидивист, а хоть и бывший людоед. Да и вообще эта история – долгая, и мы еще неоднократно увидим типа «наших», перебегающих в другой окоп и типа «врагов», становящихся в один с нами строй. Главное – смотреть на вещи реально и с холодной головой, не творить себе кумиров, не переоценивать людей, их возможности и мотивы.