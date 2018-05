17.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

Запад готовится к заморозке конфликта в Донбассе на несколько десятилетий

Замороженный конфликт в Донбассе устраивает как киевский режим, так и его западных партнеров.

Об этом пишет киевская интернет-газета “Страна” в материале о перспективах урегулирования конфликта в Донбасса.

Как рассказал изданию один из депутатов Верховной Рады, давая оценку последнему визиту спецпредставителя Госдепа США Кура Волкеру в Киев, в настоящее время заморозка конфликта на Донбассе вполне устраивает украинскую власть, так как официальный Киев не готов “внезапно получить” 2 миллиона нелояльных к власти избирателей.

При этом, говорит депутат, не против такого сценария и США, которые не хотят ни побуждать Киев идти на уступки России, но в то же время не желают экскалации ситуации, чреватой для Украины потерей новых территорий.

В свою очередь киевский политолог Кость Бондаренко говорит, что усталость от войны испытывают и Запад, и Россия, а потому они могут согласиться на замораживание конфликта.

Эксперт обращает внимание, что на протяжении апреля в Европе прошло несколько конференций с участием узкого круга экспертов, на которых обсуждался вопрос конфликта в Украине и на которых впервые чаще звучало не выражение “settlement of crisis in Ukraine” (урегулирование конфликта в Украине), а определение “management of crisis” (управление конфликтом).

“Запад уже готовится к тому, что этот конфликт будет заморожен, возможно, на десятилетия. Когда-то он, возможно, разрешится, но не сейчас. Скорее всего, это была последняя встреча Волкера и Суркова. Нынешней власти выгодно даже отсутствие избирателей из Донбасса. А значит конфликт будет находится в замороженном состоянии до момента смены власти в Украине”, – полагает Бондаренко.