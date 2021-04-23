«Запад может вредить как угодно. Россия справится», – Кедми расшифровал послание Путина

23.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Недавнее послание президента России Федеральному Собранию РФ говорит о том, что в ближайшие годы страна будет сосредоточена на внутреннем развитии, становясь все сильнее. Это прямой намек Западу на то, что, как бы он ни старался, его усилия изменить самостоятельную политику России будут тщетны.

Об этом в эфире интернет-канала Iton TV заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России пришли к выводу, что будущее, прежде всего, зависит от того, насколько она будет благополучна и сильна внутри, сама по себе. Из этого есть еще один вывод. Россия готовится и готова к тому, что ей придется развиваться, полагаясь только на собственные силы… И Россия готова к этому.

Какой смысл в этом: «Вы там, на Западе, можете делать что угодно, мы справимся с этим положением, так или иначе. Но изменить Россию, политику России вы не сможете. Россия достаточно устойчива и будет еще более устойчива, опираясь только на свои собственные силы».

Это не тонкий, но можно считать как намек всем тем, кто играется в санкции. Как они не добились успеха, изменив политику России до сегодняшнего дня, а только укрепив ее – и с точки зрения экономики, и с точки зрения власти, – дальше будет с этой точки зрения для вас (Запада, – ред.) еще хуже», – заявил Кедми.