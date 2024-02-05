Запад украл у России в 10 раз меньше, чем принято считать – Каспаров заподозрил страшное

Елена Острякова.  
05.02.2024 22:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина, Финансы


Газета Financial Times пишет, что западные страны планируют выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, используя российские активы в качестве залога. Однако точная сумма этих активов неизвестна.

Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу «Новыны.лайв» заявил бывший шахматист и иноагент-русофоб Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Газета Financial Times пишет, что западные страны планируют выпустить долговые обязательства для финансирования Украины,...

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«Когда мы говорим про конфискацию, удивительно, что на Западе никто не может точно сказать, сколько денег находится под их контролем. Называются 300 миллиардов, но поверьте мне, эта цифра условная. Никто точно не знает. И одна из причин, по которой Запад лукавит, они дали три дня с 24 по 27 февраля путинским эмиссарам какие-то деньги убрать. Сумма все равно в миллиардах. В Америке есть оценка в 38 миллиардов, а минфин утверждает, что имеет контроль только над пятью миллиардами», – сказал Каспаров.

В июне 2022 года Госдума РФ приняла закон, который предусматривает засекречивание данных о золотовалютных резервах России (ЗВР).

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