Западники и либералы узрели в послании Путина тайный месседж

15.01.2020, Москва, Елена Острякова

Западные и прозападные аналитики полагают, что президент РФ Владимир Путин отказался от идеи «аннексировать Беларусь», чтобы возглавить Союзное государство.

Такой вывод они сделали из сегодняшнего послания к Федеральному Собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое главное, что Путин намерен остаться у власти. Каким образом – это имеет ограниченное значение, так как он контролирует Конституцию. Тем не менее, это позитивно, если это означает, что он отказался от своей идеи захватить Беларусь», – написал в своем «твиттере» шведский экономист, эксперт «Атлантического Совета» Андерс Ослунд.

Аналогичным образом высказался либеральный российский политолог Станислав Белковский.

«Самое главное. Как нами и ожидалось, аншлюса Белоруссии не будет. В контексте транзита власти этот вопрос не рассматривается», – написал он в своем телеграмм-канале.

Более подробно, но в несколько ином ключе, развил эту мысль белорусский оппозиционный обозреватель Артем Шрайбман.

«Кремль уходит с головой во внутреннюю повестку, меньше внимания на мелочи, вроде нас. Цель интеграционных танцев, как и догадывались некоторые из нас, – не в аншлюсе, а в первую очередь в снижении издержек на все менее интересный актив.

Это будет жесткий бухгалтерский разговор. Москва превращается в коллективного Бабича. Теперь вариант с “окей, живем по-рыночному” будет приемлемым для России. Осталось и Минску пройти все стадии до принятия. Пока застряли на гневном торге», – написал Шрайбман в своем телеграм-канале.

Отметим, что все страшилки про «аншлюс» транслировались исключительно этой же публикой. Утечки в российских СМИ указывали на то, что интеграцию с Белоруссией в России трактуют исключительно с экономической точки зрения.

Речь идет якобы о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

Сегодня президент РФ заявил о необходимости закрепить в Конституции РФ статус и роль Госсовета. Либералы и западники полагают, что Путин намерен возглавить этот орган после 2024 года.