Чем больше проходит времени, тем более бесполезным становится передаваемое Украине западное оружие. Россия же, наоборот, совершенствуется и поставляет на фронт более современные системы.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил известный нацист-азовец и ВСУшник Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Луценко, обещанные Украине американские истребители, вполне вероятно, будут такими же устаревшими и дефективными, что и переданная бронетехника.

«Авиация – я не верю, что нам дадут авиацию такую, как нужно. Я не специалист в современной авиации, но подозреваю, что может получиться так, как с той же бронетехникой и другими образцами оружия, которые нам давали, что она дается в урезанном виде, мягко сказать, и в не лучшем техническом состоянии. Экстраполируя эту тенденцию, я бы никогда не ожидал, что F-16 станет фактором, который может переломить войну. Нужно ориентироваться на то, что нам нужны свои разработки и решения. Чем дальше, тем больше существующий банк вооружений Запада устаревает для того, чтобы изменить что-то в этой войне. И тем более россияне становятся относительно сильными, в том числе по отношению к Западу, для того, чтобы своими вооружениями компенсировать то преимущество, которое есть у Запада в их оружии. Эти прекрасные дальнобойные ракеты, прекрасные самолеты – чем дальше, тем меньше погоды сделают, тем более, россияне делают свои беспилотные системы, роботизированные системы. Они лучше обучаются их применять, лучше производят по качеству и количеству, и тем меньше Запад может себя ощущать в позиции, что, если нужно, мы начнем воевать с ними по-настоящему», – заключил Луценко.