«Запасайтесь лекарствами, свечами и водой» – беломайданщики анонсируют шайтан-майдан с пожарами и взрывами

05.05.2021, Москва, Елена Острякова

В Белоруссии готовят новый майдан с коктейлями Молотова и поджиганием покрышек. «День Х» случится летом, когда Россия будет занята думскими выборами.

Собирать бутылки и покрышки призвала в эфире своего youtube-канала презентующая себя белорусской правозащитницей Ольга Карач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пожалуйста, не выкидывайте и собирайте стеклянную тару. Особенно нужны стеклянные бутылки. Сейчас после праздников у кого-то этих бутылок наберется много. Пожалуйста, не выкидывайте и не сдавайте. Если это не понадобится вам, это понадобится вашим соседям. Складируйте их, чтоб они были под рукой.

Второй момент, помним об экологии. Сейчас происходит смена зимней резины на летнюю. Пожалуйста, не выкидывайте покрышки. Они тоже нам пригодятся. Это же касается использованных баллончиков лака, дезодорантов, ветоши. Складируйте где-то в гаражах эти ценные предметы. Они понадобятся нам в ближайшее время», – подстрекает Карач.

Она также призвала собирать проволоку, не сливать машинное масло и обновить «кухонные принадлежности» и закупить салюты и файеры.

Все это понадобится, по словам правозащитницы, в день Х, когда революционеры «доведут Белоруссию до состояния шайтан-арбы». Она анонсировала блокировку автомобильных и железных дорог, остановку метро, прекращение подачи воды в дома, отсутствие интернета и принудительную остановку работы предприятий.

Тем, кто боится, она советует запастись продуктами и лекарствами на пару недель и забаррикадироваться дома, «потому что протесты будут не очень-очень мирными, а «просто мирными». Она предрекла что будет много «лжеминирований и не только лже», а бронежилетов на всех не хватит, поэтому кому-то может и не повезти.

«Когда мы говорим про день Х, мы говорим про праздник непослушания. Про то, что разрешено для вас все. Ровно все, что вы себе сами позволите. Потому что не имеет значения, что вы делаете… Чтобы мы ни совершили в Белоруссии сейчас, насколько ни была бы у нас самая буйная фантазия, это все равно протест в рамках тех терминов, которыми называется ненасильственный протест. Хорошей девочкой быть не получится», – сказала Карач.

Она определила основной задачей дня Х «работу, которая не делается в белых перчатках», но пообещала всем участникам «замеса» амнистию.

«И именно для этого нужны политические лидеры – чтобы дать гарантии: что бы вы ни делали в эти дни, никто вам не вспомнит эти действия и не предъявит никаких претензий впоследствии, когда будут меняться разные всякие правительства. Мы говорим про военный конфликт низкой интенсивности, и люди, которые действуют, должны ожидать медали, ордена, что их именами назовут улицы, убрав каких-то странных персонажей, но не будут к ним относиться как к преступникам», – пообещала Карач.

Также она анонсировала финансовую амнистию для тех, кто в прошлом году поддался на пропаганду польских телеграм-каналов и перестал платить налоги и плату за коммунальные услуги.

Правозащитница считает, что «замес» лучше всего назначить на 2 июня, когда у президента Белоруссии Александра Лукашенко назначен визит в Москву.