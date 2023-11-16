Зе-чиновники спешат получить всё до капитуляции Украины – киевский политтехнолог

Вадим Москаленко.  
16.11.2023 22:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


У Украины нет шансов победить войне против России, потому что руководство «незалежной» занимается исключительно разворовыванием бюджетных средств.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины нет шансов победить войне против России, потому что руководство «незалежной» занимается исключительно...

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«Для них [украинского руководства] война закончилась. Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве. Они увеличивают себе содержание в новом госбюджете. Население страны сократилось в разы, а госчиновники под сокращение не попали, и увеличиваются зарплаты.

Если вы имеете такое неэффективное государство с маленькими ресурсами, особенно когда западные союзники начинают перекрывать кислород, а с той стороны государство с огромными ресурсами, то шансов на победу остаётся всё меньше и меньше», – сказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что сегодня никто на Украине не знает, что делать дальше: и победить не получается, и сдаваться не хочется. При этом начал утверждать, будто украинские чиновники лучше российских, которые могут прийти к ним на смену.

«И сегодня гражданское общество ведёт войну на два фронта: с коррупцией внутри, с оккупационным чиновничьим классом, и с врагом внешним. Мы встали перед дилеммой: а что делать? Как жить дальше?

Потому что сдаваться никто не хочет. Какой смысл оказаться под оккупацией не своих чиновников, а путинских, которые ещё более агрессивные?

Поэтому мы сейчас в тотальной потере иллюзий, которые возникли у нас по первому году войны, по поводу победы, и что она будет дальше продолжаться, и что Россия вот-вот развалится. Не развалится», – разнылся Гайдай.

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