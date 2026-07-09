Столица украинских ракетчиков и металлургов превратилась в город аферистов

Игорь Шкапа.  
09.07.2026 10:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Днепропетровск, Криминал, Украина


Мошенников из расплодившихся на Украине колл-центров натаскивают серьезные психологи.

Об этом рассказал киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мошенников из расплодившихся на Украине колл-центров натаскивают серьезные психологи. Об этом рассказал киевский политтехнолог...

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В эфире поняли тему покушения в Монако на днепропетровского олигарха Вадима Ермолаева и убийства под Киевом действующим сотрудником ГУР МО исполнительницы.

«Поговаривают, что в Днепре задерживали брата Березовской, и что якобы он работал айтишником у [сына олигарха] Артура Ермолаева, который как раз занимался направлением колл-центров», – сказал Золотарев.

Ведущий поинтересовался, входили ли ли колл-центры в сферу деятельности самого днепропетровского олигарха.

«Обладая таким количеством недвижимости, почему и нет? Учитывая, что в Днепре это стало… Если раньше Днепр был столицей ракетчиков и металлургов Украины, то теперь превратился в столицу аферистов и мошенников. Тем более, что это поставлено на широкую ногу, профессионально. Знаю людей с серьезным образованием в сфере практической психологии, которые как раз занимаются натаскиванием в свободное от преподавания время этих офисников. Работают очень серьезно, называют фантастические цифры – более 150 таких офисов в Днепре», – говорит эксперт.

При этом он подчеркнул, что без силового прикрытия эта сфера деятельности работать не может, и колл-центры крышуют СБУ и ГУР.


В то же время эксперт, сам выходец из Днепропетровска, утверждает, что для Ермолаева эта тема в силу токсичности превратилась в чемодан без ручки.

«Когда все понималось, формировались легкие деньги, это все хорошо. Когда формируется стойкий негатив, об этом все знают, даже польские бабушки знают, что могут звонить мошенники… Это угасающий тренд, рано или поздно все это закончится с посадкой на скамью подсудимых, возможных стрелочников или третьестепенных персонажей», – объясняет политтехнолог.

Он считает, что за покушением на Ермолаева стоит криминально-бытовая версия.

«Убивают обычно не за какие-то идеи, не за свободу слова, а из меркантильных соображений – за деньги и имущество. И случай с Ермолаевым из этого разряда, я в этом глубоко убежден», – заявил Золотарев.

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English version :: Читать на английском Столица украинских ракетчиков и металлургов превратилась в город аферистов

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