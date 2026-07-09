Давайте еще миллиарды, Путин не остановился, перелома нет, – топ-ворюга Яценюк «партнерам»

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Никакого перелома на фронте в пользу Украины не произошло – Россия наступает и имеет преимущество в ракетах, поэтому западным партнерам нужно продолжать выделять миллиарды на Украину.

Об этом в рамках видеоконференции Киевского форума по безопасности заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это действительно очень важно, что президент США решил предоставить лицензии Украине. Соглашусь, что это решение не будет реализовано мгновенно, это требует времени, а между тем ракетное преимущество у Путина есть. Поэтому мы нуждаемся, чтобы наши союзники выделяли миллиарды долларов на помощь и поддержку Украине, поскольку это – война на истощение. Не могу сказать, что мы дошли до переломного периода и так далее, нет, до этого далеко», – заявил Яценюк.

Он призвал США заставить Кремль «изменить свои планы».

«Мы должны давить на него очень мощно, чтобы американцы были с нами», – сказал Яценюк.