Давайте еще миллиарды, Путин не остановился, перелома нет, – топ-ворюга Яценюк «партнерам»
Никакого перелома на фронте в пользу Украины не произошло – Россия наступает и имеет преимущество в ракетах, поэтому западным партнерам нужно продолжать выделять миллиарды на Украину.
Об этом в рамках видеоконференции Киевского форума по безопасности заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это действительно очень важно, что президент США решил предоставить лицензии Украине. Соглашусь, что это решение не будет реализовано мгновенно, это требует времени, а между тем ракетное преимущество у Путина есть.
Поэтому мы нуждаемся, чтобы наши союзники выделяли миллиарды долларов на помощь и поддержку Украине, поскольку это – война на истощение.
Не могу сказать, что мы дошли до переломного периода и так далее, нет, до этого далеко», – заявил Яценюк.
Он призвал США заставить Кремль «изменить свои планы».
«Мы должны давить на него очень мощно, чтобы американцы были с нами», – сказал Яценюк.
Яценюк – фигурант коррупционного скандала, связанного со строительством «Стены» на границе с Россией. Вместо разрекламированной линии обороны, на которую были потрачены миллиарды из бюджета, «Стена» Яценюка оказалась неглубоким рвом и забором из сетки. Впрочем, претензии к Яценюку в итоге замяли – уже вскоре после своей отставки с поста премьер-министра он публиковал фотографии с пробежек в США.
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