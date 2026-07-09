Война на Украине продлится до 2050 года – Уралов
Подрыв в Монако днепропетровского олигарха и ликвидация в Киеве исполнителя – это свидетельство того, что фашизация Украины лишь набирает обороты.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это ярко демонстрирует, что с людоедами невозможно иметь ни бизнеса, ни дел. Вот она, судьба биодрона, которому, если верить сообщениям, обещали 150 тысяч долларов, выплатили 15 – и четыре пули в затылок. И даже в условиях Украины это не удалось скрыть. Частная пыточная – это вообще на голову не налазит. Это и есть фашизация, и нацификация, это не какие-то громкие слова. Дело не в Бандере и Мельнике, это все символы. Дело в том, что формируется модель общества и государства», – сказал эксперт.
При этом ведущий заметил, что Россия за 4,5 года СВО ничего не смогла сделать с фашизацией Украины, а лишь усугубила процесс.
«За пределами того, что не контролируют, – да, процессы только усугубились. Это неизбежно. Что ты с этим сделаешь? Именно поэтому тезис, о котором я говорю, что война – до 2050 года. Я не шутил об этом и дальше не шучу. Нынешними темпами плюс-минус она столько будет идти. А второе – это то, что придется брать под контроль [Украину]… конечно, не самим, а, скорее всего с окружающими государствами. И, кстати, первые проблески – это то, что проявляется в Польше», – добавил Уралов.
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