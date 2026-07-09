Война на Украине продлится до 2050 года – Уралов

Подрыв в Монако днепропетровского олигарха и ликвидация в Киеве исполнителя – это свидетельство того, что фашизация Украины лишь набирает обороты.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это ярко демонстрирует, что с людоедами невозможно иметь ни бизнеса, ни дел. Вот она, судьба биодрона, которому, если верить сообщениям, обещали 150 тысяч долларов, выплатили 15 – и четыре пули в затылок. И даже в условиях Украины это не удалось скрыть. Частная пыточная – это вообще на голову не налазит. Это и есть фашизация, и нацификация, это не какие-то громкие слова. Дело не в Бандере и Мельнике, это все символы. Дело в том, что формируется модель общества и государства», – сказал эксперт.

При этом ведущий заметил, что Россия за 4,5 года СВО ничего не смогла сделать с фашизацией Украины, а лишь усугубила процесс.