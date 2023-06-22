Зе-власть избавила Украину от учёных – Мосийчук

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В то время, как Министерство образования «незалежной» возглавляют коррупционеры с ворованными дипломами, лучшие украинские учёные вынуждены перебиваться случайными заработками или искать своё место за границей.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик признанного террористическим в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть проблема. Эта проблема связана с тем, что у власти дураки, идиоты, воры и негодяи. Воры не только те, что бабки пилят, но и воруют диссертации, а потом руководят Министерством образования и устраивают шоу «Ярмарки науки». Я знаю множество людей, научных сотрудников, которые пошли воевать. Другие таксуют, чтобы семью прокормить, третьи за границей перебиваются какой-то работой. Четвёртых уже нашли за границей партнёры и сделали всё, чтобы они не вернулись», – негодовал он.

«Это люди, которые имеют по шестьдесят, по семьдесят патентов, научные открытия. Их выталкивают из страны, а нам рассказывают про «Ярмарку науки», – возмутился экс-депутат.