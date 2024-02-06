Зе-власть лишила украинцев любой мотивации воевать – киевский психолог

Вадим Москаленко.  
06.02.2024 17:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Украинская власть не имеет ни долгосрочной стратегии по управлению страной, ни каких-то чётких планов на будущее; они хотят только подольше задержаться у власти.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский психолог Олег Хомяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть не имеет ни долгосрочной стратегии по управлению страной, ни каких-то чётких планов...

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Ведущая поинтересовалась, как долго украинскому народу терпеть войну.

«Наши военные на фронте ведь гибнут не ради того, чтобы мы стали Северной Кореей, верно?», – спросила журналистка.

«Так мы не знаем, ради чего всё это. Страшно, странно, но какого-то заявления, какого-то образа того, ради чего воюет страна… непонятно.

А то, что происходит – это продолжение функционирования общества и государства. Что, естественно, никого не мотивирует, вызывает много вопросов – и влияет на отношение к закону о мобилизации», – пожаловался психолог.

«У нас нет образа будущего в отношении страны. Его и не было никогда. И у Зеленского, и у предыдущей власти – у них всегда были свои личные интересы по удержанию власти. А такими категориями они вообще не думают», – добавил Хомяк.

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