Зеленский готовится подложить Венгрии раскормленную свинью – шефа СБУ в Закарпатье

Владимир Зеленский уволил начальника управления СБУ в Закарпатской области Евгения Борзилова. Соответствующий указ 29 августа появился на сайте президента Украины.

Хотя в указе традиционно не упомянуты причины увольнения, однако источники утверждают, что его причиной стал «венгерский вопрос».

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Потомственного контрразведчика Евгения Борзилова в последние годы постоянно сопровождали скандалы. Почему «потомственного»? Дело в том, что его отец, уроженец Волгоградской области Виктор Борзилов, много лет руководил контрразведывательной деятельностью в воинской части 34105 в Полтаве. Кстати, происхождение отца и матери (уроженки Луганской области) Евгению Борзилову после 2014 года неоднократно ставили на вид украинские ура-патриоты.

Однако поначалу это никак не влияло на карьеру Борзилова-младшего в Службе безопасности Украины. Как раз в 2014 году он стал заместителем начальника управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Несмотря на два задержания в Киеве за вождение в нетрезвом виде (в июле 2018 и январе 2019 года), в ноябре 2019-го Евгений Борзилов был назначен начальником управления СБУ в родной Полтавской области.

На этом посту он пережил куда более громкий скандал, когда в феврале 2020 года жители Новых Санжар в Полтавской области выступили против размещения эвакуированных из Китая граждан Украины в местном медицинском центре Национальной гвардии. Протесты переросли в потасовки, в результате которых были пострадавшие и задержанные, а на ситуацию отреагировал лично президент Украины.

«Местная СБУ отреагировала очень поздно на то, что готовились акции. И мы, как государство, не получили эту информацию. Уже сделали люди блокпосты, поджигали шины, и после этого приехала Нацгвардия, хотя именно местная СБУ должна была сообщить. Человек, который занимает место здесь в областной СБУ… должны его заменить», – заявил Владимир Зеленский 5 марта 2020 года.

Однако Евгений Борзилов продолжал спокойно руководить главком СБУ в Полтавской области до 20 июля 2022 года, когда указом президента он был переведён на аналогичную должность в Закарпатской области. Причём перевод был похож на эвакуацию: за несколько дней до этого местные СМИ обвинили Борзилова в причастности к бегству из Полтавы в тогда подконтрольный России Херсон соратника скандального Ильи Кивы, формального главы Социалистической партии Украины Сергея Чередниченко. В Херсоне Чередниченко возглавил Фонд имущества Херсонской области в составе РФ, кроме того, была обнародована информация о его причастности к организации упомянутых выше протестов в Новых Санжарах.

Оказавшись в Ужгороде, Евгений Борзилов старался не привлекать внимания общественности и СМИ. Тем более, что как проштрафившемуся, ему была поставлена задача увеличить теневые доходы Киева с гигантских потоков контрабанды, идущих через Закарпатье сразу в четыре страны ЕС – Румынию, Венгрию, Словакию и Польшу. Также новый шеф СБУ должен был тщательнее «обилечивать» торговцев людьми – ведь через закарпатские перевалы и реки незаконные мигранты из Азии и Ближнего Востока на протяжении многих лет добирались в Европу.

Поначалу всё шло отлично, хозяева в Киеве были довольны, – но тут началась СВО, и перед Евгением Борзиловым возникли проблемы, которые он в принципе не мог решить. И ладно бы только возросший поток незаконной миграции, в котором подавляющее большинство составили уже не арабы и афганцы, а граждане Украины, спасающиеся от мобилизации. Тут часть ответственности можно было свалить на пограничников.

Но вот с чисто закарпатскими последствиями принудительной мобилизации шеф местного главка СБУ ничего поделать не смог. Дело в том, что среди компактно проживающей вдоль границы с Венгрией венгерской общины Закарпатья, насчитывающей свыше 100 тысяч человек, резко выросли протестные настроения. Они связаны с категорическим нежеланием венгров воевать за киевский режим, чему способствуют огромные потери и большое количество пропавших без вести венгров, служивших в ВСУ, Нацгвардии и брошенной на Восток Украины территориальной обороне.

Ситуация обострилась в июне 2023 года, когда при посредничестве Русской православной церкви Москва передала Будапешту 11 пленных родом с Закарпатья, большинство из которых были венграми. Борзилову была поставлена задача добиться их возвращения на Украину, но, несмотря на давление СБУ на их семьи и обещание страшных кар, в Закарпатье вернулись только пятеро из освобождённых.

Во время визита Владимира Зеленского в Закарпатскую область в начале августа была проведена закрытая встреча президента Украины с лидерами местной венгерской общины. Хотя они демонстрировали верноподданство, однако, по свидетельству источников, Зеленский был взбешён самим фактом того, что у него попросили приостановить мобилизацию закарпатских венгров. А последней каплей, решившей судьбу Евгения Борзилова, стал визит в Закарпатье президента Венгрии Каталин Новак 22 августа.

Кроме того, что Новак публично пообещала защиту «всем венграм», ей ещё и удалось провести действительно тайную встречу с лидерами общины венгров Закарпатья, куда не попали люди, сотрудничающие с СБУ. О месте встречи местные «рыцари плаща и кинжала» узнали постфактум, и выяснить обсуждавшиеся там вопросы не удалось.

После этого Киев обвинил Борзилова в том, что управление СБУ в Закарпатской области не просто не смогло сдержать рост протестной волны среди местных венгров, но осознанно не предпринимало никаких действий для решения этой задачи. Более того, шефа закарпатского главка СБУ заподозрили в том, что он ожидает аннексии региона Будапештом, считая её неминуемой, и в переводе части доходов от контрабанды в Венгрию. Учитывая меркантильность команды Зеленского, именно последнее обвинение является наиболее серьёзным.

Пока что руководителей главков СБУ обвиняли только в работе на Россию – так было с Крымом, Херсоном и Харьковом. Так что, если Евгений Борзилов будет объявлен «венгерским шпионом», это будет прецедент. А шансы для этого весьма высокие – ведь на днях именно Венгрия в очередной раз заблокировала выделение Киеву 500 миллионов евро для закупки оружия из так называемого «Европейского фонда мира».