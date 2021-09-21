Зеленский поехал в ООН в гордом одиночестве

21.09.2021 12:40 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поехал на Генассамблею ООН без сопровождения каких-либо значимых фигур, поскольку в этой поездке нет никакого смысла.

Об этом в своем видео-блоге заявил киевский экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский сегодня поехал на Генеральную ассамблею ООН, будет там выступать, опять пластинку ту же включит о том что «весь мир с нами, помогает» и так далее – «агрессия, «Северный поток», бла-бла-бла, все то, от чего уже мир устал. Порошенко ему эту пластинку передал и теперь Зеленский ее крутит.

Кулеба заявляет, о том что это очень важная и показательная поездка, очень важно, что Зеленский там, потому что это еще раз говорит о том, что организация ООН поддерживает позицию официального Киева», – отметил Гольдарб

«Несколько дней назад тоже тот же Кулеба выступал, говорил о том что ООН не участвовала в «Крымской платформе» потому что этот политический такой шаг был, а вообще она бы должна была бы поучаствовать. Да нет, все проще – «Крымская платформа», вами организованная, это шоу для глупых, которые еще не поняли, что вы ни черта не делаете ни для страны, ни для Крыма ни для Донбасса, что вы просто устраиваете шоу. В ООН это поняли, они не видят смысла тратить свое время на присутствие на подобных театральных импровизациях», – добавил эксперт.

«Хочу обратить внимание на свиту, которая туда летит вместе с Зеленским – там уже нет Ермака, там нет Кулебы, там есть представитель Украины в ООН, а дальше – руководитель Меджлиса, замруководителя Меджлиса, замминистра иностранных дел, замдиректора департамента Министерства иностранных дел, какой-то начальник отдела департамента Министерства иностранных дел. То есть ну набор лиц, которые вообще ничего не значат на политической мировой арене, они не интересны, их как бы нет. Это говорит о том, что уже даже местные «внутренние игроки» типа Ермака не видят смысла тратить свое время на подобные поездки с Зеленским. Зеленского отправили, дали ему пластинку – типа, «иди, сам выступишь, а я тут пока делами займусь», – говорит экономист.

«Уверен, что на самом деле сегодня в Украине так и происходит – завканцелярией Ермак имеет больше влияния и власти (по-видимому, он управляет Зеленским) чем сам президент», – сказал Гольдарб.