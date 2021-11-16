Зеленский приписал себе уголь Ахметова

Новости Украины

Украина будет обеспечена электричеством благодаря импорту энергетического угля, который уже идет по морскому пути на кораблях класса «Панамакс».

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам президента, семь кораблей с углем позволят Украине пройти отопительный сезон.

«Кроме нашего украинского угля, будет 7 кораблей класса «Панамакс», которые уже в дороге и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы поставляем морем, полностью обеспечивает потребность энергетического сектора в угле до конца года», – заявил Зеленский.

Интересно, что импортный уголь, которым похвастался Зеленский, закупила частная энергетическая компания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову.

«Компания ДТЭК зафрахтовала 7 кораблей класса «Панамакс» для прохождения осенне-зимнего периода. Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании относительно подготовки к отопительному сезону и обеспечения углем в сложных условиях… Импортером этого угля выступила наша компания. Он поможет станциям ДТЭК и государственной Центрэнерго поддерживать работу украинской энергосистемы», – сообщили в пресс-службе компании.

Украинские журналисты высмеяли заявление Зеленского, приписавшего себе заслуги частной компании.

«Ой ржака. Уголь, которым так браво хвалился Зеленский, везет Ахметов. Обули как котенка», – заявила Марина Данилюк-Ермолаева.

«Зеленский похвастался семью кораблями «Панамакс», которые везут уголь в Украину. Говорит, никто не замерзнет этой зимой. На самом же деле корабли зафрактовала компания ДТЭК Рината Ахметова. И ахметовцы потроллили Зеленского. На это можно смотреть вечно. Как Зеленский встречает самолеты с медицинскими масками «Эпицентра» и корабли, на которых везут уголь для ДТЭК», – добавил Сергей Руденко.