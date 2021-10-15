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15.10.2021 20:29 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленский рассчитывает на масштабную войну в Донбассе как на «спасительную соломинку» – эксперт

Новости УкраиныЭксперты при правительственных кругах Киева на полном серьёзе обсуждают вариант силового сценария на Донбассе...

Эксперты при правительственных кругах Киева на полном серьёзе обсуждают вариант силового сценария на Донбассе с полномасштабными боевыми действиями.

Об этом на YouTube-канале «РИСИ» заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обострение противоречий на Украине нарастает на глазах, и в связи с этим есть опасность, очень тревожная опасность, что попытаются снимать внутренние противоречия, по крайней мере, общественное внимание к противоречиям, через войну на Донбассе.

Новая мощная война на Донбассе может стать тем отводным каналом от этих общественных противоречий, той спасительной  соломкой, к которой решит прибегнуть Зеленский и компания, когда внутри станет совсем уж тяжело», – отметил эксперт.

«Ряд экспертов при правительственных кругах Киева этот вариант обсуждают и относятся к нему вполне серьезно, и он логически понятен. Это составляет, конечно, очень большую опасность», – добавил Неменский.

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