Зеленский укомплектует новые карательные батальоны амнистированными садистами из «Торнадо»

16.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому срочно нужны люди для новой волны карательной операции на Донбассе, для чего будут пересмотрены уголовные дела многих боевиков и майданщиков, в том числе участников известного своими зверствами тербата «Торнадо».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, у Зеленского есть два предложения. Первое, он хочет пересмотреть все дела активистов майдана, в том числе и «Торнадо», которые были вынесены им в мирное время. То есть, ему нужны люди опять для карательных батальонов в Донбасс.

И следующая инициатива – создать под Киевом новое мемориальное военное кладбище для ветеранов АТО. Как-то это всё проходит мимо, а он предлагает войну, и это страшно», – заявил Скачко.

Напомним, набранная из уголовников рота спецназа «Торнадо», боевиков которой обвиняют в похищениях, пытках и убийствах жителей Донбасса, была разоружена и расформирована в 2015 году.

По словам Анатолия Матиоса (на тот момент главного военного прокурора Украины), в подвальном помещении школы, где располагалась база боевиков, были заготовлены инструменты для истязания, а также происходило групповое изнасилование мужчины в извращенной форме с фиксацией процесса на видео.