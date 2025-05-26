Зеленский уже не жилец во всех смыслах – бежавший укро-эксперт

Просроченный президент Украины Владимир Зеленский «не жилец» во всех смыслах этого слова. Его ликвидируют либо до завершения конфликта, либо «догонят» недруги уже после смены власти.

Об этом в интервью блогеру Тарику Незалежко заявил покинувший Украину политолог Михаил Павлив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что там хочет Зеленский, всем на самом деле плевать, включая его окружение. Я давно достаточно говорил, что этот человек во всех смыслах не жилец. Уйдет ли он просто на пенсию, ну я не знаю. Это мы берем консервативную историю: самоубийство, передозировка или еще что-то такое, но то, что его, предположим, даже решится какая-то история, получат какие-то гарантии, его не будут преследовать по закону, то, что его будет преследовать много людей, которых он сильно, скажем так, задел, тот же Игорь Валерьевич Коломойский», – отметил он.