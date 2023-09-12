«Зеленского там нет»: США, ЕС и Британия определяются с кандидатами на пост президента Украины – Килинкаров

На Украине начинает бурлить котел накануне президентских выборов. Они должны состояться в следующем году, но уже сейчас каждый из главных игроков Запада пытается сделать ставку на своего кандидата. Есть три центра «тяжести» – Британия, США и Евросоюз, но в поле зрения каждого из них отсутствует нынешний президент Владимир Зеленский.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, член движения «Другая Украина».

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По мнению Килинкарова, именно поэтому на Украину приезжали и госсекретарь США Энтони Блинкен, и глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Это связано с тем бурлением внутри Украины, которое происходит накануне возможных выборов, которые должны состояться, независимо от того, нравится это киевскому режиму или нет. Каждая из сторон, несмотря на то, что они, вроде как объединенный Запад, но их объединяет исключительно одно – русофобия. На самом деле, у них достаточно много интересов, противоречащих друг другу», – отметил он.

«У каждой из сторон, а их три: Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания, есть свои ставленники внутри Украины, и каждый из них хочет усилить свое влияние внутри Украины через политический процесс, через выборы, чтобы привести к власти кандидата, который был бы удобен. У британцев это Буданов, у европейцев – Кличко, у немцев в частности. А что касается американской лавки запасных, то там претендентов очень много, и они будут определяться, с кем будут работать», – объяснил эксперт.

По его словам, нынешний приверженец войны президент-шоумен в эту конструкцию уже не вписывается.

«Зеленский не подходит ни под какой политический процесс. Уже в ближайшее время будет очевидно, что никакого политического будущего у Зеленского нет. Поэтому таких визитов будет все больше, и каждая из сторон будет пытаться продвинуть своего кандидата для того, чтобы усилиться внутри Украины. А связано это с тем, что все понимают – военного пути решения этого конфликта нет, придется переходить на политико-дипломатический. Для этого нужен переговорный процесс. Зеленский не вписывается в этот процесс, а продвинуть своего кандидата – значит, сидеть за столом переговоров с Россией и продвигать свои геополитические, экономические интересы. Вот, сейчас эта политическая борьба Запада внутри Украины будет только обостряться. Поэтому я думаю, что визит Бербок был связан с тем, чтобы защитить своего кандидата – господина Кличко, на которого в последнее время, в том числе Зеленский совершает атаки, чтобы зачистить политическое поле и навязать себя Западу для продления политической карьеры и сохранения режима», – заключил Килинкаров.