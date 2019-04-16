Зеленскому советуют играть на контрасте с упоротыми бандеровцами

16.04.2019, Киев, Игорь Петров

В случае избрания президентом у Владимира Зеленского есть шанс добиться полного прекращения огня на линии разграничения в Донбассе, если он согласится на российский вариант о введении миротворческой миссии ООН между ЛДНР и подконтрольными Киеву территориями.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Петр Порошенко не имеет шансов на переизбрание.

«Мы уже перешли «красную черту», за которой существенные изменения уже не произойдут… Я полагаю, что большинство людей все же хотят перемен, не хотят продолжения того, что было до этого», – сказал он.

Политолог считает, что новому президенту нужно постараться продемонстрировать успешность срезу же после выборов, и его первые шаги должны подчеркнуть это. В частности, необходимо провести обмен пленными по принципу «всех на всех».

«Петр Алексеевич категорически возражает против самого принципа «всех на всех». Он говорит, что в списках есть люди, которые вообще не имеют отношения в койне. Если бы у него была хоть капля совести, он бы вообще об это мне задумывался. Для Зеленского чрезвычайно важно, чтобы его первые шаги после выборов выглядели как победные, успешные. Поэтому ему вместо того, чтобы болтать «я не будет приглашать» (для переговоров Медведчка, как говорит Порошенко), надо договориться. У него есть шанс. Это дает шанс победителю на выборах выглядеть победителем», – сказал Погребинский.

Кроме того, у Зеленского есть возможность прекратить обстрелы на линии разграничения – это вполне в компетенции президента.

«Прекратить обстрелы вполне реально. Это тоже будет колоссальным успехом. Перемирие не выполняется сторонами по простой причине – за невыполнение нет наказания. Есть предложение, которое лежит в Совбезе ООН – на границе межу сторонами поставить ООНовских миротворцев. И, если бы Украина не была против, то и США не возражали бы. Про границу с Россией можно потом поговорить, сначала надо добиться того, чтобы перестали убивать людей», – сказал Погребинский.

Зеленский, по его мнению, сможет добиться в вопросе мира на Донбассе поддержки парламента.

«Если президенту сильно нужно, Верховная Рада помогает. Вопрос прекращения обстрелов – полностью президентский вопрос. Все это подконтрольно президенту. Это (прекращение обстрелов) возможно в течение буквально нескольких недель после инаугурации. Представляете – пять лет стреляли, пришел новый президент, и перестали стрелять совсем. Это – такой успех, на котором вполне можно в парламент завести большую фракцию», – сказал Погребинский.